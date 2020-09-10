Ці симптоми вказують на "синдром вигоряння" на роботі

Психологи склали список основних ознак розвитку "синдрому вигоряння" на роботі. Якщо ви виявили у себе більшість з них, знайте: вам час уповільнити темп або взяти відпустку.

Втома. Це один з найбільш ранніх ознак вигорання. Відчуття втоми – сигнал організму про те, що він ледь порається з навантаженнями. Все починається з незначної втрати працездатності, а закінчується відчуттям повного безсилля, навіть після тривалого відпочинку. Якщо вам складно заснути, і ви швидко втомлюєтеся, візьміть відпустку хоча б на кілька днів для відновлення сил.

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Тривожність. Постійне відчуття тривоги і занепокоєння – одна з ознак порушень психічного здоров'я, про яке варто дбати не менше, ніж про фізичне. Синдром вигорання часто починається з легкої напруги і хвилювання, які пізніше можуть розвинутися в страх і депресію, а їх лікувати набагато складніше.

Забудькуватість. Перевтома і постійне відчуття тривоги не можуть не позначатися на розумових здібностях. Забудькуватість – явна ознака того, що ви занадто багато працюєте. Нерідко люди в умовах сильного психологічного тиску, скаржаться на неуважність і часткову втрату пам'яті. Якщо ви відчуваєте, що вам складно утримати інформацію в голові, постарайтеся знизити рівень стресу.

Вигорання

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