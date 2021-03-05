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Названий найкорисніший суп для здоров'я
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Хоча б декілька разів на тиждень у вашому раціоні мають бути супи, тому що вони покращують травлення, стимулюють обмін речовин і надовго залишають відчуття ситості.
Лікарі-нутриціологи розповіли, який суп вважається одним з найбільш корисних.
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Спеціалісти зазначили, що перші страви мають містити мінімум простих вуглеводів і мати хороший білковий і амінокислотний склад. За словами нутриціологів, в раціон частіше варто додавати сочевичний суп, збагачуючи його тваринним білком, наприклад, м'ясом. Можна навіть копченим, якщо воно натуральне, без різних шкідливих добавок.
Варто відзначити, що сочевиця входить до списку суперфудів, тому що містить у своєму складі багато вітамінів, мінералів і натуральних антиоксидантів. Високий вміст клітковини і низький глікемічний індекс робить її допустимою в харчуванні діабетиків. Крім того, сочевичний суп зміцнює імунну систему, допомагає нормалізувати тиск і підживлює організм енергією. На другому місці овочевий суп на м'ясному бульйоні. Для його приготування можна використовувати як свіжі, так і заморожені овочі, наприклад, стручкову квасолю, кабачки, корінь селери.
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