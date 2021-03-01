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Знайдена ще одна корисна властивість звичайних яблук

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Яблука - фото 1
Яблука / pinterest

Для нашої країни яблука – найдоступніший фрукт. Вони цілий рік є у продажу й у багатьох ростуть на дачі. Корисні властивості фрукта неможливо переоцінити.

Всі знають, що раціон необхідно збагачувати фруктами, тому що вони насичують організм вітамінами і мікроелементами. При чому, особливу увагу варто приділити яблуку. Вчені з'ясували, що цей фрукт позитивно впливає на мозкову активність і здатний запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

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Фахівці з'ясували, що в складі яблук є сполуки, які можуть зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера – тип деменції, при якому головний мозок перестає виконувати свої функції належним чином. За допомогою експерименту на лабораторних гризунах вчені довели, що кверцетин, що міститься в шкірці яблук допомагає підтримувати нейрогенез – процес утворення нервових клітин.

Однак треба пам'ятати, що яблука не є самодостатнім продуктом. Раціон сучасної людини обов'язково має бути різноманітним, оскільки різні овочі і фрукти містять дещо різні пропорції вітамінів і мікроелементів. І для забезпечення організму достатньою кількістю вітаміну С або, наприклад, заліза потрібне поєднання кількох факторів.

Знайдена ще одна корисна властивість звичайних яблук - фото 449724

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Джерело: polzaotvrachey
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