Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати

Здавалося б, усі фрукти мають бути корисними. Вони містять клітковину, шалену кількість вітамінів, мікро- та макроелементів. Але експерти все ж не рекомендують їсти їх у великій кількості. Особливо, коли мовиться про ці 5 фруктів.

Здебільшого, фрукти корисні, але деякі з них містять дуже багато цукру. Тож вживання великих порцій таких фруктів може вплинути як на вагу, так і на рівень глюкози у крові.

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1. Манго. Містить багато клітковини й інших важливих поживних речовин. Але всього лише в одному стиглому фрукті міститься цілих 45 грамів цукру. Тому манго варто вживати в дуже невеликих кількостях.



Манго містить надзвичайно багато цукру / Фото Unsplash

2. Вишня. Популярна в Україні ягода, яка містить безліч антиоксидантів. У чашці вишні цілих 23 грамів цукру.

3. Кавун. Вкрай несподівана поява у цьому рейтингу кавуна. Багато хто вважає, що можуть вживати цей фрукт майже в необмежених кількостях, оскільки він на понад 90% складається з води. Але в невеликому шматочку кавуна – 17 грамів цукру. Однак в ньому також є незамінні влітку електроліти.

4. Виноград. Смачний, корисний і прекрасний продукт, особливо при частих запорах. Але в чашці винограду 23 грамів цукру, тож харчуватися їм слід обережно.



Не варто надто багато їсти винограду / Фото Unsplash

5. Груша. Багатьом здається, що цукру у ній не так багато. Але в одній груші середнього розміру цілих 17 грамів цього солодкого продукту.

Тож не забувайте, що фрукти можуть принести вам користь, якщо ними не зловживати. До слова, у сухофруктах міститься ще більше цукру, тож не варто з'їдати їх цілими жменями.

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