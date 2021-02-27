Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати

  • 1
Ці фрукти містять надто багато цукру - фото 1
Ці фрукти містять надто багато цукру / unsplash

Здавалося б, усі фрукти мають бути корисними. Вони містять клітковину, шалену кількість вітамінів, мікро- та макроелементів. Але експерти все ж не рекомендують їсти їх у великій кількості. Особливо, коли мовиться про ці 5 фруктів.

Здебільшого, фрукти корисні, але деякі з них містять дуже багато цукру. Тож вживання великих порцій таких фруктів може вплинути як на вагу, так і на рівень глюкози у крові.

Це цікаво: Названий бюджетний фрукт, який поліпшує роботу мозку

1. Манго. Містить багато клітковини й інших важливих поживних речовин. Але всього лише в одному стиглому фрукті міститься цілих 45 грамів цукру. Тому манго варто вживати в дуже невеликих кількостях.

Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати - фото 449508
Манго містить надзвичайно багато цукру / Фото Unsplash

2. Вишня. Популярна в Україні ягода, яка містить безліч антиоксидантів. У чашці вишні цілих 23 грамів цукру.

3. Кавун. Вкрай несподівана поява у цьому рейтингу кавуна. Багато хто вважає, що можуть вживати цей фрукт майже в необмежених кількостях, оскільки він на понад 90% складається з води. Але в невеликому шматочку кавуна – 17 грамів цукру. Однак в ньому також є незамінні влітку електроліти.

4. Виноград. Смачний, корисний і прекрасний продукт, особливо при частих запорах. Але в чашці винограду 23 грамів цукру, тож харчуватися їм слід обережно.

Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати - фото 449509
Не варто надто багато їсти винограду / Фото Unsplash

5. Груша. Багатьом здається, що цукру у ній не так багато. Але в одній груші середнього розміру цілих 17 грамів цього солодкого продукту.

Тож не забувайте, що фрукти можуть принести вам користь, якщо ними не зловживати. До слова, у сухофруктах міститься ще більше цукру, тож не варто з'їдати їх цілими жменями.

Читайте також: Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил

Джерело: The Health Site
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
  • 25 лютого, 16:21
  • 1142
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 1050
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4752
Загрузка...
Новини