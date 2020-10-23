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Названий найкорисніший овочевий сік для здоров'я

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Сік бурячків - фото 1
Сік бурячків / miruspehinfo

Буряковий сік дуже корисний для нашого організму. Один з найпростіших способів захиститися від, наприклад, гіпертонії – вживання бурякового соку.

За словами дієтолога Natures Aid Дженні Логан, регулярне вживання бурякового соку може допомогти знизити показник артеріального тиску, якщо у вас вже є гіпертонія.

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Буряк багатий нітратами, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Оксид азоту допомагає кровоносним судинам розслабитися і захищає від непотрібного звуження. Постійно звужені кровоносні судини підвищують кров'яний тиск, що згодом може привести до гіпертонії.

У 2014 році дослідники давали добровольцям 250 мл бурякового соку на день і відзначили, що це покращило їх показники артеріального тиску. Вважається, що це пов'язано з нітратами, які природним чином містяться в буряку, які організм перетворює на оксид азоту. Ефект оксиду азоту полягає в розслабленні кровоносних судин, що, своєю чергою, може допомогти підтримувати здоровий кров'яний тиск.

Названий найкорисніший овочевий сік для здоров'я - фото 431698

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Джерело: delfi
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