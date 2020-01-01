Названий найефективніший спосіб уберегтися від хвороб

Дві з половиною години фізичних вправ на тиждень знижують ймовірність для майже половини видів раку.

Дослідження 750 000 учасників показало взаємозв'язок різних фізичних активностей зі зменшенням ризику декількох видів раку.

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Наразі рекомендований рівень фізичної активності для середньостатистичної людини від двох з половиною до п'яти годин на тиждень вправ помірної інтенсивності або від години з чвертю до двох з половиною високих фізичних навантажень.

До помірних навантажень відносять такі як, швидка ходьба, танці, робота в саду або по дому, ігри та заняття з дітьми і домашніми улюбленцями. Високоінтенсивні: це біг, підйом в гору, швидка їзда на велосипеді і енергійне плавання, спортивні ігри тощо.

Тренування

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