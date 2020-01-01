Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Названий найефективніший спосіб уберегтися від хвороб

  • 32
Тренування - фото 1
Тренування / hi-news

Дві з половиною години фізичних вправ на тиждень знижують ймовірність для майже половини видів раку.

Дослідження 750 000 учасників показало взаємозв'язок різних фізичних активностей зі зменшенням ризику декількох видів раку.

І ще: Лікарі розповіли, як правильно вибирати зимове взуття

Наразі рекомендований рівень фізичної активності для середньостатистичної людини від двох з половиною до п'яти годин на тиждень вправ помірної інтенсивності або від години з чвертю до двох з половиною високих фізичних навантажень.

До помірних навантажень відносять такі як, швидка ходьба, танці, робота в саду або по дому, ігри та заняття з дітьми і домашніми улюбленцями. Високоінтенсивні: це біг, підйом в гору, швидка їзда на велосипеді і енергійне плавання, спортивні ігри тощо.

Тренування - фото 377618
Тренування

Читайте також: Які алкогольні напої краще не пити на Новий рік

Джерело: hi-news
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
  • 30.12.2019, 12:00
  • 804
Картинки з Новим роком 2020: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • 31.12.2019, 11:14
  • 73520
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1984487
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради