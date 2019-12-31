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Новий рік 2020 Різдво

Які алкогольні напої краще не пити на Новий рік

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Портвейн - фото 1
Портвейн / gradusinfo

Період перед новорічними святами завжди відрізняється своєю насиченістю, адже усі хочуть завершити нагальні справи та максимально підготуватися до святкувань. Рідко яке застілля обходиться без алкоголю, однак експерти застерігають від вживання двох напоїв.

Фахівці стверджують, що портвейн та херес – це найбільш небезпечні алкогольні напої для людського організму.

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Менш небезпечним, проте також шкідливим, на думку медиків, є віскі та інші напої міцністю від 40 градусів. Такі напої всмоктуються повільніше, але мають сильніший ефект сп'яніння і припиняють роботу шлунка. Небезпечними фахівці назвали також ігристі вина. Через бульбашки вони провокують швидке алкогольне сп'яніння.

Зазначимо, що існують також і важливі нюанси у вживанні алкоголь. Так, медики попереджують, що розбавляти алкоголь водою не варто, особливо, якщо вона газована. Також категорично заборонено вживати алкоголь разом з енергетичними напоями.

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Джерело: gradusinfo
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