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Коронавірус День вчителя

Названий матеріал, найбільш придатний для захисних масок

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Маски - фото 1
Маски / cen

Шовкові маски для обличчя можуть ефективно захищати від вірусів, в тому числі від SARS-CoV-2.

Вчені вирішили з'ясувати, які побутові тканини найкраще підходять для виготовлення захисної маски для обличчя. У лабораторії Каліфорнійського університету вони протестували бавовняну тканину, поліестер і кілька типів шовку, щоб перевірити їх властивості.

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Дослідження показало, що шовкові маски можуть краще справляються із захистом від COVID-19, ніж бавовняні або синтетичні маски. При цьому вони зручні, не вбирають вологу і повітропроникні.

Вчені відзначають, що єдиний недолік бавовни в тому, що він вбирає вологу, як губка. На відміну від нього шовк сохне набагато швидше, до того ж він тонший. Крім цього, в шовку міститься мідь, яка вбиває бактерії і віруси.

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Маски

Це цікаво: Створено захисну маску, яка водночас є безпровідними навушниками

Джерело: scitechdaily
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