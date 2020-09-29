Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 вересня

Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 29 вересня: в Україні виявлено 204 932 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 627​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 910 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 270 678 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 204 932 Одужали 90 250​ Померли 4 065​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 559) та у Львівській області (20 085). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 062 Волинська область 7 911 Дніпропетровська область 5 551 Донецька область 3 132 Житомирська область 5 826 Закарпатська область 9 735 Запорізька область 3 895 Івано-Франківська область 13 577 Кіровоградська область 1 090 Київ 22 559 Київська область 8 996 Львівська область 20 085 Луганська область 1 000 Миколаївська область 3 074 Одеська область 13 350 Полтавська область 2 107 Рівненська область 12 302 Сумська область 4 008 Тернопільська область 13 303 Харківська область 18 129 Херсонська область 1 084 Хмельницька область 5 896 Чернівецька область 14 280 Черкаська область 3 881 Чернігівська область 4 099

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-09-2020:

Захворіли 33 351 967 Одужали 24 411 772 Померли 1 001 626 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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