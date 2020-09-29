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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 29 вересня: в Україні виявлено 204 932 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 627​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 910 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 270 678 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 вересня - фото 427827

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 204 932
Одужали 90 250​
Померли 4 065​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 559) та у Львівській області (20 085). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 062

Волинська область

 7 911

Дніпропетровська область

 5 551

Донецька область

 3 132

Житомирська область

 5 826

Закарпатська область

 9 735

Запорізька область

 3 895

Івано-Франківська область

 13 577

Кіровоградська область

 1 090

Київ

 22 559

Київська область

 8 996

Львівська область

 20 085

Луганська область

 1 000

Миколаївська область

 3 074

Одеська область

 13 350

Полтавська область

 2 107

Рівненська область

 12 302

Сумська область

 4 008

Тернопільська область

 13 303

Харківська область

 18 129

Херсонська область

 1 084

Хмельницька область

 5 896

Чернівецька область

 14 280

Черкаська область

 3 881

Чернігівська область

 4 099

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-09-2020:

Захворіли 33 351 967
Одужали 24 411 772
Померли 1 001 626

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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