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Названі вітаміни, які зміцнюють імунітет
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Вітаміни – біологічно активні органічні сполуки, які надають позитивний вплив на обмін речовин і життєдіяльність організму. Особливо корисні вітаміни навесні.
Пропонуємо ознайомитися з корисними властивостями, а також продуктами, в яких містяться найнеобхідніші вітаміни.
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Вітамін С може захистити вас від інфекцій і навіть стимулювати утворення антитіл для боротьби з хворобами. Єдина проблема полягає в тому, що організм не може виробляти його самостійно, тому він має щодня надходити з продуктів, які ви їсте. Цитрусові, такі як апельсини і грейпфрути, відомі своїм високим вмістом вітаміну С. Однак є продукти, які містять його навіть більше: це червоний перець і полуниця.
Вітамін А допомагає організму регулювати імунну систему і захищає від інфекцій. Серед продуктів, багатих вітаміном А, можна виділити батат, броколі, червоний солодкий перець і моркву. Крім того, волокно в овочах і фруктах підтримує і живить пробіотики, які живуть в шлунково-кишковому тракті, допомагаючи їм рости і розвиватися.
Вітамін Е є антиоксидантом і допомагає нейтралізувати вільні радикали в організмі. Дослідження показують, що вітамін Е може навіть допомогти захистити організм від декількох інфекційних захворювань. Спробуйте включити в свій раціон мигдаль, фундук і арахісову пасту, а також зелені овочі, включаючи шпинат і броколі.
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