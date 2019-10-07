Названі унікальні властивості насіння льону

Льон з легкістю можна включати у раціон як добавку. А щоб позбутися декількох зайвих кілограмів і не виснажувати себе тренуваннями, голодними дієтами і хитромудрими рецептами, його можна додавати в їжу по столовій ложці на день.

Льон – трав'яниста рослина, яку використовують в текстильній і харчовій промисловості. В останні роки льон і лляне насіння придбали велику популярність і славу, оскільки було виявлено, що поживні речовини, які містяться в них, мають широкий спектр застосування.

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Лляне насіння багате жирними кислотами Омега-3, антиоксидантами та іншими важливими речовинами, які стануть чудовою харчовою добавкою і допоможуть поліпшити здоров'я.

Боротьба із зайвою вагою. Рослинні волокна, які містяться в лляному насінні, роблять цей продукт союзником у боротьбі із зайвими кілограмами, причому природним чином і без шкоди для здоров'я. Ці поживні речовини покращують процес травлення, дарують відчуття ситості і тим самим рятують нас від переїдання.

Користь льону

Контроль за рівнем холестерину. Велика кількість розчинних харчових волокон запобігає відкладенню холестерину на стінках артерій і полегшує його виведення з організму. Це пов'язано з тим, що волокна "прилипають" до шкідливих ліпідів і перешкоджають їх проникненню в кровотік.

Боротьба із запальними процесами. Багато експертів вважають, що причиною великої кількості хронічних захворювань є відсутність належного контролю за запальними процесами в організмі. У лляному насінні міститься речовина під назвою ліноленова кислота, яка надає потужну протизапальну дію.

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