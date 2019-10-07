Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави

Якщо ви не можете уявити свого ранку без кави, – не забудьте додати до неї кави. Науковці переконані, що саме підсолоджений напій принесе максимум користі на початку дня.

У результаті багаторічних експериментів вчені з'ясували, що традиційний ранковий напій потрібно вживати винятково з цукром. Оптимальна кількість цукру – 2 чайні ложки на 100 міліграмів напою.

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Річ у тім, що кофеїн, вступаючи у взаємодію з глюкозою, збільшує активність роботи деяких відділів мозку. Випивши вранці чашку кави, людина стає уважнішою та сконцентрованішою.

Іспанські нейропсихології з'ясували, що кава з цукром значно покращує когнітивні здібності людини. Натомість, кава без цукру на розумові здібності людини ніяк не впливає.

Фахівці стверджують, що кава найбільш корисна для організму в ранкові години – з 9 до 11. У вечірній час кава вже, навпаки, шкідлива для організму. Надмірне вживання кави у вечірній і нічний час загрожує безсонням.

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