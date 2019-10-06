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Науковці з'ясували, що буде, якщо відмовитися від Facebook на тиждень

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Що буде, якщо відмовитися від Facebook - фото 1
Що буде, якщо відмовитися від Facebook / medium

Фахівці з університету Лас Амерікас в Еквадорі провели масштабне дослідження і встановили, як відмова від соціальних мереж впливає на життя людини. Зокрема, науковці з'ясували, що буде, якщо видалити свою сторінку з Facebook.

В експерименті взяли участь майже 2 тисячі студентів Техаського університету, які зареєстровані в Facebook. Молодих людей розділили на дві групи. Учасники першої групи продовжували користуватися соцмережею, а студенти з другої групи перестали заходити в Facebook рівно на один тиждень.

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Відмова від Facebook сприяє хорошому настрою - фото 359891
Відмова від Facebook сприяє хорошому настрою

Вчені встановили, що у студентів, які відмовилися від соцмережі, підвищилася працездатність, також покращився емоційний фон. Це призвело до того, що вони стали більш фінансово спроможними, оскільки не відволікалися на Facebook. Більш того, ці студенти зізналися, що скоротили калорійність щоденного раціону, а також знизили кількість необдуманих покупок.

Примітно, що багато студентів заявили перед експериментом, що готові відмовитися від Facebook за гроші. Спочатку середня вартість відмови становила 67 доларів, але до кінця експерименту сума збільшилася на 20%. Експерти заявили, що така статистика свідчить про залежність молоді від соціальних мереж.

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Джерело: dailymail
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