7 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту

До літа залишилося не так уже й багато часу. Тож потрібно відповідальніше підійти до свого раціону. Це дозволить уникнути появи целюліту, з яким так активно борються мільйони жінок по всьому світу.

Списком продуктів, які можуть викликати целюліт, на своєму інстаграму поділилася нутриціологиня Світлана Нікітчук. Візьміть на озброєння її поради.

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1. Цукор. Він провокує жирові відкладення та затримує рідину в організмі.

2. Газована вода. Вуглекислота і цукор, присутні у складі, викликають порушення роботи ендокринної системи, надмірну вагу та зневоднення.

3. Вироби з білого борошна. Булочки, білий хліб, паста. Це джерело рафінованих вуглеводів, які організм перетворює на глюкозу.

4. Чипси та сухарики. Мало того, що вони висококалорійні, так ще й містять глутамат натрію – добавку, яка підвищує апетит.

5. Напівфабрикати і фастфуд. Вони б'ють по організму так само як і цукор. Насичення приходить швидко, з'являється тяжкість, а через деякий час знову хочеться їсти.

6. Кава. Випивати понад 1 чашку кави на день не варто. Це загрожує порушенням кровообігу – однієї з причин розвитку целюліту.

7. Алкоголь. Він також зневоднює організм. Волокна колагену втрачають еластичність, а целюліт набуває вираженіші контури.

Підхід до поліпшення стану шкіри повинен бути комплексним, а обмеження перерахованих вище продуктів – перший крок. Не варто також забувати про фізичну активність та повноцінний відпочинок.

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