Смартфони навчать вимірювати тиск за допомогою селфі

Представники науки з Китаю та Канади розробляють технологію, за допомогою якої вимірювати тиск буде так само легко і просто, як і робити селфі. Звучить дуже круто, але як це має працювати?

Для отримання даних про тиск людям потрібно буде зняти себе на відео за допомогою гаджета, після чого спеціальна програма визначить їх тиск і частоту серцевих скорочень. Дані визначаються за допомогою зчитування кровотоків на обличчі.

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Вірогідні результати про пульс і тиск можна отримати за допомогою спеціальної трансдермальної візуалізації. Світло, яке виходить від дисплея девайса, просвічує зовнішні шари епідермісу. Таким способом визначаються особливості кровотоку. Далі інформація перетворюється на показники пульсу і тиску.

На думку вчених, вірогідність методу складає 95 відсотків.

Однак у людей з темним кольором шкіри інформативність результатів може бути знижена. Для отримання інформації представники наукового товариства провели експеримент за участю 1 328 осіб європейської й азійської раси. Щоб удосконалити метод, подальші дослідження вчені планують продовжувати.

Виміряти тиск так само просто, як зробити селфі

Експерти вважають, що розроблений метод вимірювання тиску допоможе людям тримати під контролем свій стан, адже відхилення від норми тиску може бути ознакою підвищеного ризику появи проблем з серцем і судинами.

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