Названі шкідливі властивості несезонних овочів і фруктів

Овочі та фрукти, вирощені не у свій сезон, як правило, містять мало вітамінів і багато нітратів, а також стимуляторів росту.

Про це заявила дієтолог-консультант Олена Юдіна. Дієтолог зазначила, що краще вживати в їжу саме сезонні овочі та фрукти, оскільки вони містять максимальну кількість вітамінів і мінералів.

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Що стосується несезонних овочів і фруктів, то за словами лікаря, це продукти, отримані або в результаті тривалого зберігання старого врожаю, або в результаті прискореного вирощування нового врожаю в теплиці. За словами фахівця, молода картопля, коли починається сезон, повна поживних речовин, в той час як та картопля, яку ми купуємо зараз, вже не містить ніяких вітамінів.

Юдіна підкреслила, що ранньою весною залишаються вітаміни і мінерали в цибулі, моркві, буряку, всіх видах капусти, всіх видах редьки, квашеній капусті, помідорах і огірках. Як зазначила лікар, при заморожуванні немає втрати вітамінів і мінералів, навпаки, в перці навіть з'являється більше вітаміну С. Тому заморожування овочів кращий варіант, ніж вживання в їжу несезонних продуктів.

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