Лікарі розповіли, чому навесні особливо корисно їсти зелену цибулю

Про користь вживання зелені говориться багато. Не є винятком і зелена цибуля. Зокрема, як зазначає експерт з харчування Халед Юсеф, зелена цибуля є досить ефективним засобом для профілактики гіпертонії.

Крім того, вона володіє й іншими вагомими перевагами для здоров'я. Наприклад, зелена цибуля покращує функціонування печінки, відновлюючи клітини та зменшуючи запалення життєво важливої залози. Також вживання цієї зелені сприяє поліпшенню кровообігу в організмі, що знижує ризик появи проблем з кров'яним тиском.

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Ще одна корисна властивість, якою володіє зелена цибуля, обумовлена наявністю в її складі антиоксидантів, які зменшують окислювальний стрес і мінімізують ускладнення від цукрового діабету. Також ці речовини допомагають перетворювати вуглеводи на прості цукри, що перешкоджає раптовому підвищенню рівня цукру після прийняття їжі.

Зелена цибуля не лише смачна, а й дуже корисна

Також важливо відзначити, що високий рівень холестерину істотно впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Цибуля ж, завдяки вмісту в ній особливих речовини, допомагає знижувати ці показники, тим самим мінімізуючи цей ризик.

Ще однією корисною властивістю зеленої цибулі називається її роль у плані зміцнення кісток.

Тож не відмовляйтесь від зеленої цибулі. Додавайте до улюблених страв і не забувайте про іншу весняну зелень!

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