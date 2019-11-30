Названі продукти, які сміливо можна їсти на ніч

На ніч можна вживати низькокалорійні продукти, такі як легкі салати, кефір і фрукти. Розповідаємо, що ще можна їсти перед сном.

Кисломолочні продукти з низькою калорійністю. Особливу увагу варто звернути на кефір. Він не тільки корисний для травлення, але і наситить організм білком і кальцієм. Величезним плюсом продукту є відсутність в ньому цукру.

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Фрукти. Ця група продуктів не тільки допоможе вгамувати голод, але стане корисною альтернативою цукеркам і пляцкам. Візьміть яблуко, розріжте його не кілька частин, виріжте серцевину і помістіть в мікрохвильовку на 3 хвилини. Після цього заправте яблуко корицею і медом.

Вівсяна каша. Така кашка багата кальцієм, фосфором, магнієм, калієм і іншими речовинами, які сприяють здоровому і повноцінному сну. Основне правило: не використовувати цукор.

Легкі салати. Салати також круто доповнять вечірній раціон. Буряковий з горіхами, морквяно-яблучний, капустяний, фруктовий: варіацій корисної вечері може бути безліч.

М'ясо курки або індички. Якщо ви – завзятий м'ясоїд, знайте, що жирний шматок свинини, з'їдений перед сном, викличе купу обурення і дискомфорт у вашому шлунку. Віддайте перевагу запеченій індичці або курці.

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