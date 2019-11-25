Вчені перевірили ефективність жувальної гумки: наукові висновки

Фахівці дійшли висновку, що жувальна гумка без цукру може допомогти зменшити подальший розвиток карієсу у дорослих і дітей.

Вчені проаналізували 12 опублікованих за останні 50 років досліджень про вплив жуйки на стан ротової порожнини і виявили, що жувальна гумка без цукру сприяє зниженню ризику виникнення карієсу на цілих 28%.

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Висновки фахівців опубліковані в журналі Dental Research: Clinical & Translational Research. На думку експертів, жувальну гумку без цукру можна вважати одним з елементів профілактики карієсу. Вміщені в жуйці цукрозамінники ксиліт і сорбіт мають антибактеріальний ефектів. Крім цього жування стимулює вироблення слини – природного захисту зубів. Крім того, передбачається, що жуйка може знімати частину зубного нальоту.

Ми звикли з дитинства, що головний ворог наших зубів – цукор. Виявляється, не тільки він. Ми щодня вживаємо продукти, які поступово руйнують емаль зубів. Власне про них ми й поговоримо!

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