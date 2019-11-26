Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець

У новому документальному фільмі, показаному телеканалом Netflix, був проведений експеримент з різними стравами. Його автори вивчали рівень сексуального збудження після вживання тих чи інших продуктів. Дізнайтесь, які ж смакові вподобання свідчать про те, що поруч з вами ідеальний коханець.

З наукової цікавості дослідники, які знімали свій експеримент для каналу Netflix, запропонували трьом чоловікам різні типи харчування перед ніччю любові.

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Виявилося, що чоловіки, які вживали вегетаріанські продукти, стають найкращими коханцями. Всього одна страва, яка не містить м'яса, вже покращувала показники представників сильної половини людства у спальні. В експерименті брав участь американський уролог доктор Аарон Спітц (Aaron Spitz), який оцінював сексуальні здібності трьох спортсменів чоловічої статі після різних страв.

Вегетаріанці витриваліші у ліжку втричі, а то й більше

Чоловікам давали мексиканське буріто, що містить яловичину від корів, які пасуться на луках, органічну курку або органічну свинину в одну з ночей, а потім рослинні замінники з сої і горохового протеїну на наступну ніч. Автори програми не спостерігали за тим, наскільки добре чоловіки виконували свої сексуальні обов'язки з партнерами, але оцінювали загальну активність протягом всієї ночі. З'ясувалося, що після вегетаріанських продуктів сексуальне збудження чоловіка вночі тривало в три-чотири рази довше, ніж після м'ясних страв.

Звичайно, це не повноцінне наукове дослідження, але отримані нами результати вельми вражають, – каже доктор Спітц в інтерв'ю are The Daily Mail. – Я думаю, що це послужить мотивацією для великої кількості людей. У вегетаріанських страв є маса інших переваг, і ми отримали і ще одну.

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