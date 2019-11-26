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Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець
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У новому документальному фільмі, показаному телеканалом Netflix, був проведений експеримент з різними стравами. Його автори вивчали рівень сексуального збудження після вживання тих чи інших продуктів. Дізнайтесь, які ж смакові вподобання свідчать про те, що поруч з вами ідеальний коханець.
З наукової цікавості дослідники, які знімали свій експеримент для каналу Netflix, запропонували трьом чоловікам різні типи харчування перед ніччю любові.
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Виявилося, що чоловіки, які вживали вегетаріанські продукти, стають найкращими коханцями. Всього одна страва, яка не містить м'яса, вже покращувала показники представників сильної половини людства у спальні. В експерименті брав участь американський уролог доктор Аарон Спітц (Aaron Spitz), який оцінював сексуальні здібності трьох спортсменів чоловічої статі після різних страв.
Чоловікам давали мексиканське буріто, що містить яловичину від корів, які пасуться на луках, органічну курку або органічну свинину в одну з ночей, а потім рослинні замінники з сої і горохового протеїну на наступну ніч. Автори програми не спостерігали за тим, наскільки добре чоловіки виконували свої сексуальні обов'язки з партнерами, але оцінювали загальну активність протягом всієї ночі. З'ясувалося, що після вегетаріанських продуктів сексуальне збудження чоловіка вночі тривало в три-чотири рази довше, ніж після м'ясних страв.
Звичайно, це не повноцінне наукове дослідження, але отримані нами результати вельми вражають, – каже доктор Спітц в інтерв'ю are The Daily Mail. – Я думаю, що це послужить мотивацією для великої кількості людей. У вегетаріанських страв є маса інших переваг, і ми отримали і ще одну.
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