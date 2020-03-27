Названі продукти, які покращують імунну систему

Американські лікарі склали список продуктів, які підвищують імунну систему і покращують захист організму.

Першим серед захисників названий імбир – через великий вміст аскорбінової кислоти, вітамінів групи В, А, цинку, кальцію, йоду, природних антибіотиків імбир надає зміцнюючу дію на організм і підвищує опірність різним захворюванням.

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Ще, імбир, поряд з куркумою, яблуками і часником входять в перелік продуктів, які здатні очищати легені. Адже саме легені є одним з найактивніших місць в організмі, де скупчуються шкідливі речовини.

Куркума – її основний компонент куркумін вважається потужним імунним підсилювачем, який діє як протизапальний засіб.

Продукти з вітаміном С – цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони), журавлина, ківі, чорна смородина, суниця, шипшина, горобина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма, квашена капуста, брюссельська і цвітна капуста, болгарський перець, помідори, проростки пшениці, овочі листові зелені (петрушка, кріп).

Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, броколі є потужними підсилювачами імунної системи.

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