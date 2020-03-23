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П'ять причин регулярно їсти макарони

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Макарони - фото 1
Макарони / toneto

Широко поширена думка про те, що макарони, виготовлені з пшеничного борошна, не приносять жодної користі організму, а лише сприяють збільшенню зайвої ваги.

Однак експерти в області здорового харчування з Німеччини спростували цю думку.

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Збагачені білком

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В одній порції макаронів або пасти вагою всього 100 г міститься 12,5 г білка. Він забезпечує тривале відчуття насиченості, надає вишуканий смак продукту, сприяє набору м'язової маси.

Містять волокна

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Паста – це чудова комбінація з вуглеводів, білків, жирів і харчових волокон. У 100 г макаронів із цільнозернового пшеничного борошна міститься в 2,5-4 рази більше волокон, ніж у макаронах із твердих сортів борошна.

Не містять нездорових жирів

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Згідно з дослідженням, опублікованим журналом Nutrition and Diabetes, вживання пасти не є причиною ожиріння. Навпаки, ця страва пов'язана зі зниженням індексу маси тіла. Не варто забувати про те, що паста є частиною здорової середземноморської дієти.

Низький глікемічний індекс

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Широко відомим фактом є те, що рафіноване борошно важко перетравлюється, воно підвищує рівень інсуліну в крові протягом тривалого періоду часу. Однак при приготуванні пасти глікемічний індекс знижується, тому сильного стрибка рівня цукру не буде.

Знижує рівень інфекцій

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Відразу кілька досліджень показали, що регулярне вживання пасти з цільнозернового борошна знижує ризик хронічних проблем зі здоров'ям. Макарони не підвищують рівень холестерину, а також є відмінним джерелом вуглеводів і нутрієнтів.

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Джерело: toneto
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