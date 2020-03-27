Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день

Карантин – найкращий час, щоб переглянути свої харчові звички. Почати готувати вдома, навчитися робити смачну і корисну їжу, харчуватися тричі на день. Домашні, прості та смачні рецепти вже чекають на вас!

Домашні сирні палички

Інгредієнти:

Сир твердий 300 г

Яйце 1 шт.

Борошно 30 г

Олія 70 мл

Як приготувати:

Сир натерти на дрібній тертці, додати борошно, яйце. Перемішати. Сформувати сирні палички. Обсмажити їх в рослинній олії до золотистого кольору. Сирні палички готові! Смачного!

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Картопляні деруни

Інгредієнти:

Картопля 11 шт.

Яйця 2 шт.

Сіль

Перець

Олія для смаження

Як приготувати:

Картоплю натираємо на крупній або дрібній тертці, відразу викладаємо на сито або друшляк. Віджимаємо картопляний сік. Додаємо сіль, перець, яйця. Перемішуємо. Обсмажуємо картопляні деруни на середньому вогні в достатній кількості олії з обох сторін. Подаємо картопляні деруни зі сметаною або з яблучним пюре.

Торт "Медовик" за 15 хвилин

Інгредієнти:

Яйця 2 шт.

Цукор 3 ст. л.

Мед (рідкий) 3 ст. л.

Сода харчова 1 дес. ложка

Борошно 1,5-2 склянки

Сметана жирністю 24% 600 г

Цукрова пудра 0,5 стакана

Як приготувати:

Почнемо з приготування тіста. Змішуємо яйця, цукор, рідкий мед до однорідного стану. У просіяне борошно додаємо соду. Рівномірно перемішуємо, і тісто готове. Виливаємо тісто в форму, покриту пергаментом, і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Поки печеться Медовик, готуємо сметанний крем: збиваємо сметану і цукрову пудру. Медовий корж для торта трохи остудити, і поки теплий, розрізати на 3 частини. Промащуємо кремом коржі і боки медового торта. Торт Медовик зі сметанним кремом обсипаємо крихтою. Даємо просочитися хоча б 2-3 години!

Джамбалайя

Інгредієнти:

Сосиски (бажано копчені) 400 г

Рис 350 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Перець болгарський 200 г

Помідори 300 г

Часник 2 зубчики

Томатна паста 1 ст. ложка

Олія ​​60 мл

Петрушка свіжа 1 пучок

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Як приготувати:

На помідорах робимо хрестоподібні надрізи. Заливаємо помідори окропом і відставляємо, поки будемо займатися іншими овочами. Очищену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Очищений часник дрібно рубаємо ножем. Солодкий болгарський перець звільняємо від плодоніжок і насіння і нарізаємо невеликими шматочками. Помідори очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Сосиски очищаємо від пакувальної плівки і нарізаємо кружечками. На олії обсмажуємо сосиски. Відставляємо поки в сторону. У посуді, в якій будемо готувати джамбалайю (підійде глибока сковорода або сотейник), розігріваємо олію. Обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо до цибулі солодкий перець і злегка обсмажуємо. Додаємо помідори, часник і томатну пасту. Солимо і перчимо. Туди ж додаємо сосиски і рис. Перемішуємо і заливаємо гарячою водою. Вода має бути вище вмісту сковороди або сотейника приблизно на 1,5-2 см. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності рису.

Паста c курячою грудкою під вершковим соусом

Інгредієнти:

Паста коротка 400 г

Куряче філе 500 г

Цибуля ріпчаста 1-2 шт.

Сметана 250 г

або вершки 250 г

Сіль за смаком

Перець за смаком

Прованські трави за смаком

Як приготувати:

Куряче філе вимити й обсушити. Філе нарізати шматочками. Цибулю ріпчасту очистити, помити і дрібно нарізати кубиками. Розігріти сковороду. Налити олію. Викласти філе і цибулю, смажити, помішуючи, на середньому вогні до готовності (близько 20 хвилин). Посолити, поперчити, додати спеції. Перемішати. Додати сметану (або вершки). Перемішати. Накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню. Залишити під кришкою ще на 5-10 хвилин. Налити в каструлю воду, закип'ятити, посолити воду. У киплячу воду опустити макаронні вироби, перемішати, налити 2 ч. ложки рослинної олії. Дати закипіти, перемішати. Варити на середньому вогні до готовності, відповідно до інструкції (7-10 хвилин). Відкинути на друшляк готові макарони. Дати воді стекти. Викласти пасту до курки. Добре перемішати пасту з курячими грудками і можна подавати. Паста з курячими грудками під вершковим соусом готова.

Сирний суп з копченими ковбасками

Інгредієнти:

Сирок плавлений 2 шт. (180-200 г)

Ковбаски копчені 150 г

Картопля 3 шт.

Морква 1 шт.

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Часник 3 зуб.

Олія ​​для смаження

Зелень за смаком

Сіль за смаком

Вода 1,2 л

Сухарики (для подачі)

Як приготувати:

Овочі очистити і нарізати. У казанку обсмажити часник на рослинній олії кілька секунд. Відразу додати цибулю і моркву, смажити до прозорості. Додати ковбаски, смажити кілька хвилин. Додати картоплю. Смажити, помішуючи, близько 10 хвилин. Посолити за смаком. Залити в казанок воду і варити суп з ковбасками і овочами близько 15 хвилин, до готовності картоплі. Натерти плавлений сирок на крупній тертці. Додати в суп плавлений сир, мішати до повного розчинення сиру. Вимкнути вогонь і додати в сирний суп рубану зелень. Сирний суп з ковбасками подавати з сухариками. Смачного!

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