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Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день

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Страви з простих інгредієнтів - фото 1
Страви з простих інгредієнтів / mahatmarice

Карантин – найкращий час, щоб переглянути свої харчові звички. Почати готувати вдома, навчитися робити смачну і корисну їжу, харчуватися тричі на день. Домашні, прості та смачні рецепти вже чекають на вас!

Домашні сирні палички

Інгредієнти:

  • Сир твердий 300 г
  • Яйце 1 шт.
  • Борошно 30 г
  • Олія 70 мл
Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день - фото 394480

Як приготувати:

  1. Сир натерти на дрібній тертці, додати борошно, яйце. Перемішати. Сформувати сирні палички. Обсмажити їх в рослинній олії до золотистого кольору. Сирні палички готові! Смачного!

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Картопляні деруни

Інгредієнти:

  • Картопля 11 шт.
  • Яйця 2 шт.
  • Сіль
  • Перець
  • Олія для смаження
Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день - фото 394481

Як приготувати:

  1. Картоплю натираємо на крупній або дрібній тертці, відразу викладаємо на сито або друшляк. Віджимаємо картопляний сік. Додаємо сіль, перець, яйця.
  2. Перемішуємо. Обсмажуємо картопляні деруни на середньому вогні в достатній кількості олії з обох сторін. Подаємо картопляні деруни зі сметаною або з яблучним пюре.

Торт "Медовик" за 15 хвилин

Інгредієнти:

  • Яйця 2 шт.
  • Цукор 3 ст. л.
  • Мед (рідкий) 3 ст. л.
  • Сода харчова 1 дес. ложка
  • Борошно 1,5-2 склянки
  • Сметана жирністю 24% 600 г
  • Цукрова пудра 0,5 стакана
Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день - фото 394482

Як приготувати:

  1. Почнемо з приготування тіста. Змішуємо яйця, цукор, рідкий мед до однорідного стану. У просіяне борошно додаємо соду.
  2. Рівномірно перемішуємо, і тісто готове. Виливаємо тісто в форму, покриту пергаментом, і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
  3. Поки печеться Медовик, готуємо сметанний крем: збиваємо сметану і цукрову пудру. Медовий корж для торта трохи остудити, і поки теплий, розрізати на 3 частини.
  4. Промащуємо кремом коржі і боки медового торта. Торт Медовик зі сметанним кремом обсипаємо крихтою. Даємо просочитися хоча б 2-3 години!

Джамбалайя

Інгредієнти:

  • Сосиски (бажано копчені) 400 г
  • Рис 350 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Перець болгарський 200 г
  • Помідори 300 г
  • Часник 2 зубчики
  • Томатна паста 1 ст. ложка
  • Олія ​​60 мл
  • Петрушка свіжа 1 пучок
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день - фото 394483

Як приготувати:

  1. На помідорах робимо хрестоподібні надрізи. Заливаємо помідори окропом і відставляємо, поки будемо займатися іншими овочами.
  2. Очищену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Очищений часник дрібно рубаємо ножем. Солодкий болгарський перець звільняємо від плодоніжок і насіння і нарізаємо невеликими шматочками.
  3. Помідори очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Сосиски очищаємо від пакувальної плівки і нарізаємо кружечками.
  4. На олії обсмажуємо сосиски. Відставляємо поки в сторону. У посуді, в якій будемо готувати джамбалайю (підійде глибока сковорода або сотейник), розігріваємо олію. Обсмажуємо цибулю до прозорості.
  5. Додаємо до цибулі солодкий перець і злегка обсмажуємо. Додаємо помідори, часник і томатну пасту. Солимо і перчимо. Туди ж додаємо сосиски і рис. Перемішуємо і заливаємо гарячою водою. Вода має бути вище вмісту сковороди або сотейника приблизно на 1,5-2 см.
  6. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності рису.

Паста c курячою грудкою під вершковим соусом

Інгредієнти:

  • Паста коротка 400 г
  • Куряче філе 500 г
  • Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
  • Сметана 250 г
  • або вершки 250 г
  • Сіль за смаком
  • Перець за смаком
  • Прованські трави за смаком
Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день - фото 394484

Як приготувати:

  1. Куряче філе вимити й обсушити. Філе нарізати шматочками. Цибулю ріпчасту очистити, помити і дрібно нарізати кубиками.
  2. Розігріти сковороду. Налити олію. Викласти філе і цибулю, смажити, помішуючи, на середньому вогні до готовності (близько 20 хвилин).
  3. Посолити, поперчити, додати спеції. Перемішати. Додати сметану (або вершки). Перемішати. Накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню. Залишити під кришкою ще на 5-10 хвилин.
  4. Налити в каструлю воду, закип'ятити, посолити воду. У киплячу воду опустити макаронні вироби, перемішати, налити 2 ч. ложки рослинної олії. Дати закипіти, перемішати. Варити на середньому вогні до готовності, відповідно до інструкції (7-10 хвилин).
  5. Відкинути на друшляк готові макарони. Дати воді стекти. Викласти пасту до курки. Добре перемішати пасту з курячими грудками і можна подавати. Паста з курячими грудками під вершковим соусом готова.

Сирний суп з копченими ковбасками

Інгредієнти:

  • Сирок плавлений 2 шт. (180-200 г)
  • Ковбаски копчені 150 г
  • Картопля 3 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Часник 3 зуб.
  • Олія ​​для смаження
  • Зелень за смаком
  • Сіль за смаком
  • Вода 1,2 л
  • Сухарики (для подачі)
Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день - фото 394485

Як приготувати:

  1. Овочі очистити і нарізати. У казанку обсмажити часник на рослинній олії кілька секунд. Відразу додати цибулю і моркву, смажити до прозорості.
  2. Додати ковбаски, смажити кілька хвилин. Додати картоплю. Смажити, помішуючи, близько 10 хвилин. Посолити за смаком.
  3. Залити в казанок воду і варити суп з ковбасками і овочами близько 15 хвилин, до готовності картоплі.
  4. Натерти плавлений сирок на крупній тертці. Додати в суп плавлений сир, мішати до повного розчинення сиру.
  5. Вимкнути вогонь і додати в сирний суп рубану зелень. Сирний суп з ковбасками подавати з сухариками. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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