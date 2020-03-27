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Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
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Карантин – найкращий час, щоб переглянути свої харчові звички. Почати готувати вдома, навчитися робити смачну і корисну їжу, харчуватися тричі на день. Домашні, прості та смачні рецепти вже чекають на вас!
Домашні сирні палички
Інгредієнти:
- Сир твердий 300 г
- Яйце 1 шт.
- Борошно 30 г
- Олія 70 мл
Як приготувати:
- Сир натерти на дрібній тертці, додати борошно, яйце. Перемішати. Сформувати сирні палички. Обсмажити їх в рослинній олії до золотистого кольору. Сирні палички готові! Смачного!
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Картопляні деруни
Інгредієнти:
- Картопля 11 шт.
- Яйця 2 шт.
- Сіль
- Перець
- Олія для смаження
Як приготувати:
- Картоплю натираємо на крупній або дрібній тертці, відразу викладаємо на сито або друшляк. Віджимаємо картопляний сік. Додаємо сіль, перець, яйця.
- Перемішуємо. Обсмажуємо картопляні деруни на середньому вогні в достатній кількості олії з обох сторін. Подаємо картопляні деруни зі сметаною або з яблучним пюре.
Торт "Медовик" за 15 хвилин
Інгредієнти:
- Яйця 2 шт.
- Цукор 3 ст. л.
- Мед (рідкий) 3 ст. л.
- Сода харчова 1 дес. ложка
- Борошно 1,5-2 склянки
- Сметана жирністю 24% 600 г
- Цукрова пудра 0,5 стакана
Як приготувати:
- Почнемо з приготування тіста. Змішуємо яйця, цукор, рідкий мед до однорідного стану. У просіяне борошно додаємо соду.
- Рівномірно перемішуємо, і тісто готове. Виливаємо тісто в форму, покриту пергаментом, і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
- Поки печеться Медовик, готуємо сметанний крем: збиваємо сметану і цукрову пудру. Медовий корж для торта трохи остудити, і поки теплий, розрізати на 3 частини.
- Промащуємо кремом коржі і боки медового торта. Торт Медовик зі сметанним кремом обсипаємо крихтою. Даємо просочитися хоча б 2-3 години!
Джамбалайя
Інгредієнти:
- Сосиски (бажано копчені) 400 г
- Рис 350 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Перець болгарський 200 г
- Помідори 300 г
- Часник 2 зубчики
- Томатна паста 1 ст. ложка
- Олія 60 мл
- Петрушка свіжа 1 пучок
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Як приготувати:
- На помідорах робимо хрестоподібні надрізи. Заливаємо помідори окропом і відставляємо, поки будемо займатися іншими овочами.
- Очищену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Очищений часник дрібно рубаємо ножем. Солодкий болгарський перець звільняємо від плодоніжок і насіння і нарізаємо невеликими шматочками.
- Помідори очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Сосиски очищаємо від пакувальної плівки і нарізаємо кружечками.
- На олії обсмажуємо сосиски. Відставляємо поки в сторону. У посуді, в якій будемо готувати джамбалайю (підійде глибока сковорода або сотейник), розігріваємо олію. Обсмажуємо цибулю до прозорості.
- Додаємо до цибулі солодкий перець і злегка обсмажуємо. Додаємо помідори, часник і томатну пасту. Солимо і перчимо. Туди ж додаємо сосиски і рис. Перемішуємо і заливаємо гарячою водою. Вода має бути вище вмісту сковороди або сотейника приблизно на 1,5-2 см.
- Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності рису.
Паста c курячою грудкою під вершковим соусом
Інгредієнти:
- Паста коротка 400 г
- Куряче філе 500 г
- Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
- Сметана 250 г
- або вершки 250 г
- Сіль за смаком
- Перець за смаком
- Прованські трави за смаком
Як приготувати:
- Куряче філе вимити й обсушити. Філе нарізати шматочками. Цибулю ріпчасту очистити, помити і дрібно нарізати кубиками.
- Розігріти сковороду. Налити олію. Викласти філе і цибулю, смажити, помішуючи, на середньому вогні до готовності (близько 20 хвилин).
- Посолити, поперчити, додати спеції. Перемішати. Додати сметану (або вершки). Перемішати. Накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню. Залишити під кришкою ще на 5-10 хвилин.
- Налити в каструлю воду, закип'ятити, посолити воду. У киплячу воду опустити макаронні вироби, перемішати, налити 2 ч. ложки рослинної олії. Дати закипіти, перемішати. Варити на середньому вогні до готовності, відповідно до інструкції (7-10 хвилин).
- Відкинути на друшляк готові макарони. Дати воді стекти. Викласти пасту до курки. Добре перемішати пасту з курячими грудками і можна подавати. Паста з курячими грудками під вершковим соусом готова.
Сирний суп з копченими ковбасками
Інгредієнти:
- Сирок плавлений 2 шт. (180-200 г)
- Ковбаски копчені 150 г
- Картопля 3 шт.
- Морква 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Часник 3 зуб.
- Олія для смаження
- Зелень за смаком
- Сіль за смаком
- Вода 1,2 л
- Сухарики (для подачі)
Як приготувати:
- Овочі очистити і нарізати. У казанку обсмажити часник на рослинній олії кілька секунд. Відразу додати цибулю і моркву, смажити до прозорості.
- Додати ковбаски, смажити кілька хвилин. Додати картоплю. Смажити, помішуючи, близько 10 хвилин. Посолити за смаком.
- Залити в казанок воду і варити суп з ковбасками і овочами близько 15 хвилин, до готовності картоплі.
- Натерти плавлений сирок на крупній тертці. Додати в суп плавлений сир, мішати до повного розчинення сиру.
- Вимкнути вогонь і додати в сирний суп рубану зелень. Сирний суп з ковбасками подавати з сухариками. Смачного!
Читайте також: Як правильно та смачно приготувати окрошку вдома
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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