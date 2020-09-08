Названі продукти, що сприяють розрідженню крові

Густа кров може збільшувати ризик утворення згустків і тромбів, що створює передумови для розвитку небезпечних для життя станів. Проте існують продукти, вживання яких може стати одним з розв'язань проблеми.

Часник. При прийомі лікарських препаратів-антикоагулянтів вживання часнику протипоказано, що пов'язано з його здатністю розріджувати кров. Це обумовлено його антиоксидантною дією. Регулярно з'їдаючи один-два зубчики рослинного продукту, можна істотно зменшити ймовірність утворення тромбів.

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Ягоди. Полуниця, аґрус, журавлина, малина, вишня містять високий рівень саліцилової кислоти – відомого розріджувача густої крові.

Кориця. Її активна речовина кумарин є природним антикоагулянтом. До того ж спеція сприяє зниженню цукру в крові. Але зловживати нею не можна, в тому числі через небезпеку для печінки.

Капустяні. Вживання різної капусти, включаючи квашену, дуже корисно для оздоровлення судин, їх очищенню від надлишків холестерину. Для запобігання згущення крові особливо ефективна червонокачанна капуста: її високі дози калію, вітамінів С і групи B покращують якість крові, заважають утворенню тромбів.

Кале

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