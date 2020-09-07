На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені пояснили, звідки беруться нав'язливі негативні думки
-
- 38
Фахівці з Інституту психології Китайської академії наук з'ясували, які області мозку відповідальні за нав'язливі негативні думки.
Нав'язливий тип мислення, при якому одні і ті ж думки і теми постійно спливають у свідомості людини, в психології називається румінацією. Цей стан грає ключову роль у виникненні великого депресивного розладу. Однак нейронний механізм, що стоїть за цим типом мислення, залишався невідомим.
І ще: Дослідники назвали найнещасливіший вік людини
Тепер вченим з КНР вдалося з'ясувати, які області мозку відповідальні за румінацію. Для цього вони спостерігали за активністю мозку добровольців за допомогою МРТ. Причому добровольці мали під час процедури або намагатися не думати ні про що суттєве, або вдаватися до сумних спогадів і роздумів.
Як виявилося, у випадку негативних думок активувалися зв'язку між корою головного мозку і скроневою часткою, тоді як зв'язок з іншими відділами слабшав.
Це цікаво: Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Гороскоп на 8 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Американцю загрожує штраф у півмільйона доларів за мандри під час Covid-19
-
17:24Сексуальна Кендалл Дженнер в бікіні похвалилася ідеальною фігурою
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
17:00Картинки з Днем ангела Наталії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:52Ці яскраві кольори будуть на піку популярності восени 2020
-
16:20Джейсон Стетхем зіграє в новому трилері Гая Річі
-
16:00Привітання з Днем ангела Наталії: вірші, проза і смс на іменини
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
15:25Вчені пояснили, звідки беруться нав'язливі негативні думки
-
14:52Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака
-
14:31Названа доза шоколаду, безпечна для фігури
-
14:16В Еквадорі грабіжники увірвалися у будинок дівчини під час уроку в Zoom: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:51Лоукостер Wizz Air ввів додаткову плату за місця поруч
-
13:29Демі Роуз розбурхала мережу відвертим бікіні
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
12:50Ентузіаст запустив легендарну гру Doom на цифровому тесті на вагітність: відео
-
12:26Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
11:59Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
10:54Телескоп Hubble зняв унікальне кульове скупчення зірок: вражаючий кадр
-
10:22Українська чемпіонка знялася повністю оголеною: відверте фото
-
09:49Як вибрати тканинну маску для школярів: поради батькам
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня
-
08:23Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:23Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
- 06 вересня
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство