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Вчені пояснили, звідки беруться нав'язливі негативні думки

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Прийом у психолога - фото 1
Прийом у психолога / yorksj

Фахівці з Інституту психології Китайської академії наук з'ясували, які області мозку відповідальні за нав'язливі негативні думки.

Нав'язливий тип мислення, при якому одні і ті ж думки і теми постійно спливають у свідомості людини, в психології називається румінацією. Цей стан грає ключову роль у виникненні великого депресивного розладу. Однак нейронний механізм, що стоїть за цим типом мислення, залишався невідомим.

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Тепер вченим з КНР вдалося з'ясувати, які області мозку відповідальні за румінацію. Для цього вони спостерігали за активністю мозку добровольців за допомогою МРТ. Причому добровольці мали під час процедури або намагатися не думати ні про що суттєве, або вдаватися до сумних спогадів і роздумів.

Як виявилося, у випадку негативних думок активувалися зв'язку між корою головного мозку і скроневою часткою, тоді як зв'язок з іншими відділами слабшав.

Як додолати погані думки - фото 424188
Як додолати погані думки

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Джерело: medicalxpress
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