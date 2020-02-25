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Названі продукти для здорового кишечника

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Корисні продукти - фото 1
Корисні продукти / glavred

Німецький медик Франциска Рубін перерахувала продукти, які здатні запобігти хворобам кишечника, зміцнити здоров'я і замінити ліки.

На першому місці в списку лікаря овес і каша з нього. За словами фахівця, цей злак універсальний засіб захисту організму від багатьох хвороб.

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Вживання вівсяної каші допоможе зняти запалення кишечника і заспокоїти його. При попаданні продукту всередину він огортає кишківник захисною плівкою, яка зменшує дію шлункового соку на його стінки при підвищеній кислотності.

Введення в раціон вівсянки призводить до зменшення маси тіла, нормалізації тиску, зниження рівнів холестерину і цукру в крові. Чай на основі вівса має заспокійливий і розслабляючий ефект. При цьому наголошується, що вживати слід не вівсяні пластівці, а цілозерновий продукт, що пройшов мінімальну обробку на підприємстві. Також в список потрапили часник, цибуля, лимон і льняна олія.

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Овес

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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