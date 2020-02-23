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Коли потрібно їсти, щоб схуднути без зусиль
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Ні для кого не таємниця, що раціон є ключем для здорового та стрункого тіла. Тому спеціалісти рекомендують їсти за певним графіком, щоб бути у формі та позбуватись зайвих кілограмів.
Дієтологи розповіли, що звичка їсти у певний час допомагає не лише покращити самопочуття, а й схуднути. Існує кілька простих порад щодо трапези, які не додають клопоту, але приносять результат.
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Приміром, сніданок повинен бути не пізніше, аніж через дві години після пробудження. Тоді він допоможе остаточно прокинутись, отримати вдосталь енергії для дня та не переїдати упродовж доби. Тому нехтувати першою трапезою не можна.
Якщо ж ви готові дотримувати ідеального режиму їжі, то він виглядає так: сніданок о 7:00, обід – не пізніше 13:00, а вечеря о 19:00.
Для ранкової трапези найкраще обирати цільнозернові продукти, яйця, бобові, овочі, фрукти, горіхи та нежирне м'ясо. Це дозволить почувати ситим довго, а також не зловживати перекусами. Що ж до обіду та вечері, то серйозних обмежень немає. Звісно ж, не варто надавати перевагу солодощам чи фастфуду, а також не забувати про салати та корисні вуглеводи.
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