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Дієтологи з'ясували, як макарони насправді впливають на схуднення

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Макарони - фото 1
Макарони / telegraf

Канадські вчені провели науковий експеримент, за підсумками якого заявили, що макарони сприяють схудненню. Але, далеко не всі.

А ще фахівці відзначили, що вживати їх слід особливим способом.

І ще: Учені виявили ще одну неочікувану причину зайвої ваги

Довгий час вважалося, що макаронні вироби протипоказані людям, які на дієті з метою схуднення. Втім, одне з недавніх досліджень спростувало популярний міф. Вчені вивчили склад макаронів і його вплив на організм, після чого провели експеримент, учасниками якого стали 2 500 людей.

Протягом певного часу добровольці вживали макарони замість інших джерел вуглеводів. Результат дослідження став несподіванкою для авторів роботи. Учасники з'їдали по 3,3 порції макаронів на тиждень. В результаті їм вдалося позбутися 500 грамів зайвої ваги. Крім цього вчені довели, що низький глікемічний індекс продукту допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові. При цьому вчені відзначили, що вживати макарони слід їсти без добавок, таких як сир, кетчуп та інші соуси.

Паста - фото 387730
Паста

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Джерело: telegraf
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