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Названі осінні продукти, які зміцнюють імунітет

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Осінні смаколики - фото 1
Осінні смаколики / titanium

Осінь – час подбати про своє здоров'я! Нутриціолог Надія Цапкіна поділилася списком найкращих сезонних продуктів для імунітету, багатих на вітаміни.

Вітамін С. Його вплив на імунну систему досліджено найбільше. Вченими доведено, що продукти з його змістом дозволяють збільшити вироблення лейкоцитів і антитіл в організмі, які, своєю чергою, підвищують рівень захисту клітин організму. А ще це один з найдоступніших вітамінів.

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Вітамін Е. Один з найважливіших антиоксидантів, який стимулює вироблення антитіл, здатних швидко знаходити і знищувати хвороботворні мікроби, бактерії.

Каротиноїди. Потужні антиоксиданти, що уповільнюють старіння і підвищують імунітет. Організм використовує їх для продукування вітаміну А.

Біофлавоноїди. Їх мета захистити мембрани клітин від дії шкідливих мікроорганізмів.

Цинк. Цей мінерал бере безпосередню участь у формуванні лейкоцитів і антитіл, що, своєю чергою, забезпечує захист від різних вірусних і бактеріальних інфекцій.

Селен. Цей мінерал дозволяє підвищити кількість захисних клітин і мобілізувати внутрішні сили організму.

Названі осінні продукти, які зміцнюють імунітет - фото 425065

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Джерело: instagram
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