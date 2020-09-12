Науковці розповіли, чого не варто робити відразу після пробудження

Німецькі фахівці назвали шкідливу звичку людей після пробудження вранці. Мовиться про заправляння ліжка щойно ви прокинулися. Учені пояснюють, чому варто позбутися цього ранкового ритуалу.

За словами медиків, безліч людей роблять після пробудження вранці низку дій, які стали своєрідним ритуалом. Найчастіше вони виконуються за звичкою, доведеною до автоматизму. Але існує одна річ, яку не варто виконувати настільки ж механічно і необдумано.

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"Перші дії після дзвінка будильника для багатьох однакові: потягнутися, встати з ліжка і заправити його, піти в душ... Але надалі вам слід утримуватися від однієї з цих звичок, а саме – заправляти постіль відразу після підйому", – поділилися медичні експерти.

Вони пояснили, чому вважають цю звичку однією з найшкідливіших вранці. Річ у тім, що ліжко після підйому залишається ще деякий час теплим і трохи вологим. Якщо його заправити, накривши ковдрою або пледом, виникнуть ідеальні умови для розмноження кліщів і інших хвороботворних мікроорганізмів.

Науковці рекомендують не застеляти ліжко зранку

Особливо небезпечною така постіль виявиться для алергіків, та й у здорових людей після сну в ній можуть виникнути проблеми, застерігають інфекціоністи.

"Ліжку після пробудження вранці краще на якийсь час давати спокій, відчинивши у спальні вікна, аби провітрити матрац і ковдру. Заправляйте ліжко в останню чергу, це корисніше для здоров'я", – дали вони пораду.

А ви відразу заправляєте ліжко після підйому?

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