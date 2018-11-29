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Названі найвпливовіші знаменитості в Twitter

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Кожен з постів виконавиці набирав десятки тисяч ретвітів - фото 1
Кожен з постів виконавиці набирав десятки тисяч ретвітів / brandwatch

Компанія The Brandwatch React опублікувала рейтинг найвпливовіших знаменитостей в соцмережі Twitter в 2018 році.

Компанія The Brandwatch React склала жіночий і чоловічий рейтинги, проте американська співачка Тейлор Свіфт лідирувала в обох.

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Названі найвпливовіші знаменитості в Twitter - фото 292196
Названі найвпливовіші знаменитості в Twitter

Кожен з постів виконавиці набирав десятки тисяч ретвітів і ще більшу кількість лайків. Слідом за нею в рейтингу йдуть Кеті Перрі, Кім Кардашян, Демі Ловато і Еллен Дедженерес. А замикають ТОП-10 Селена Гомес, Шакіра, Дженніфер Лопес, Ріанна і Леді Гага.

Серед чоловіків найвпливовішим виявився Ліам Пейн, слідом за ним розташувався Дональд Трамп, а замкнув трійку лідерів Джастін Бібер. Далі йдуть Барак Обама, Кріштіану Роналду, Найл Хоран, Бруно Марс, Амітабх Баччан, Девід Гетта і Алла Ракха Рахман. Лідерів обирали не за кількістю дописувачів, а за реакцією користувачів соцмережі на їхні пости.

Названі найвпливовіші знаменитості в Twitter - фото 292198
Названі найвпливовіші знаменитості в Twitter

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Джерело: brandwatch
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