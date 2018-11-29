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Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні

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Найкращі нові серіали 2018 - фото 1
Найкращі нові серіали 2018

Найкрутіші прем'єри серіалів грудня 2018 не залишать байдужими фанатів трилерів, драми та комедій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у перший місяць зими!

Летючі крізь ніч (16+)

Оригінальна назва: Nightflyers
Жанр: драма, фантастика
Країна: США
Режисер: Майк Кехілл
У головних ролях: Гретхен Мол, Енгус Семпсон, Сем Страйк, Бронте Кармайкл, Оуен Мекен
Тривалість: 43 хв.
Дата: з 2 грудня

Команда космічних дослідників намагається відшукати таємне інопланетне судно, однак все йде не за планом. У процесі місії перепоною стає штучний інтелект, який керує бортовим комп'ютером. Тепер він не просто не піддається наказам, а й хоче знищити весь екіпаж. Не важко здогадатись, що це ще одна екранізація однойменної новели Джорджа Мартіна.

Летючі крізь ніч, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Берлінські пси (16+)

Оригінальна назва: Dogs of Berlin
Жанр: драма, кримінал
Країна: Німеччина
Режисер: Крістіан Альварт
У головних ролях: Фелікс Крамер, Анна Марія Мюе, Катаріна Шюттлер
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 7 грудня

Двоє поліцейських змушені об'єднатись після гучного політичного вбивства. Щоправда, поладнати не так просто, адже один коп - етнічний турок, а інший - німець зі східної частини Берліна. Здається, що у них зовсім нічого спільного, але саме ця парочка повинна протистояти криміналітету столиці Німеччини. Цікавим фактом є те, що й самі герої не без гріхів.

Берлінські пси, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Країна приливів

Оригінальна назва: Tidelands
Жанр: драма, фентезі, кримінал
Країна: Австралія
Режисер: Катріона МакКензі
У головних ролях: Шарлотта Бест, Дастін Клер, Ельза Патакі, Маттіас Інвуд, Аарон Якубенко
Тривалість: - хв.
Дата: з 14 грудня

Головна героїня Кел МакТір вирішує повернутись у рідне рибацьке містечко у бухті через 10 років після того, як покинула його. Але життя йде всюди, тож і тут все змінилось. Якось на берег виносить тіло відомого рибалки, що призводить до розголосу незвичайних стосунків місцевих мешканців та наркоконтрабандистів. Кел, звісно ж, не може залишатись осторонь і збирається розкрити брудні секрети рідного міста. Вона вирішує знайти підтримку та інформаторів у віддаленій частині поселення, де живуть люди-сирени під керівництвом чарівною Едріель Катберт.

Країна приливів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Приховане

Оригінальна назва: Hidden: Förstfödd
Жанр: фантастика, містика, трилер
Країна: Швеція
Режисер: Джонатан Сьоберг, Девід Беррон, Даніель ді Градо
У головних ролях: Акос Салаї, Аугуст Вітгенштайн, Ізабелла Скорупко
Тривалість: - хв.
Дата: з 15 грудня

Навіть сьогодні Стокгольм здатен поєднувати скандинавську сувору реальність та моторошні паранормальні явища, які трапляються. Головний герой - зовсім молодий хлопець, якому випала нагода випадково натрапити на таємну організацію. Вони не роблять нічого протизаконного, але кожен має надздібності.

Приховане, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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