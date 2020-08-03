Названі найважливіші гормони для жіночого організму

Кожній жінці хочеться завжди бути красивою, а це безпосередньо залежить від правильної роботи організму. На своїй сторінці в Instagram лікар-нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, які гормони впливають на зовнішній вигляд і стан здоров'я.

Естроген

Це ціла група жіночих статевих стероїдів, які необхідні для підтримки краси і молодості організму. Естроген сприяє виробленню колагену і еластину, білків, що складають "каркас" шкіри. При дефіциті цього гормону на шкірі можуть з'являтися зморшки, не чіткий овал обличчя, та й організм в цілому швидше зношується.

Це цікаво: Як насправді уроки музики впливають на дітей

Гормон росту (соматотропін)

При зниженні рівня соматотропіну зменшується м'язова маса, зате з'являється надлишок жиру і зморшки, погіршується настрій і зменшується витривалість. Голлівудські зірки вдаються до ін'єкцій гормону росту, правда, у цього методу є купа неприємних побічних ефектів: набряки, головні болі і навіть неконтрольований ріст кісток і внутрішніх органів.

Мелатонін

Він регулює наші добові ритми, а простіше кажучи, повідомляє організму, що пора відпочити. Всі процеси відновлення клітин відбуваються уві сні, і якщо він порушений, то ми починаємо старіти. Від нестачі мелатоніну з'являються зморшки, а ще випадає волосся і можуть утворитися пігментні плями.

І ще: Як визначити стан здоров'я за кольором язика