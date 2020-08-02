Як насправді уроки музики впливають на дітей

Чимало батьків вважають своїм обов'язком прив'язати своїм дітям любов до музичних інструментів. Вважається, що таке хобі дозволяє покращити когнітивні здібності, але чи справді це так – читайте далі.

Японські дослідники вирішили перевірити, чи дійсно регулярні уроки музики допомагають дітям показувати кращі результати у вивченні різних предметів. Доволі поширеною думкою є те, що музична освіта дозволяє розвивати дитячий інтелект. Однак для дорослих є неприємні новини, адже таке хобі не позначається на загальній успішності в школі.

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Це підтвердив метааналіз 54 наукових досліджень за участю понад 7 тисяч дітей. З'ясувалось, що діти із середнім віком у 6 років, які у середньому пройшли достатньо уроків музики, не відрізнялись за когнітивними здібностями з тими дітьми, які не вчились музиці або займались будь-чим іншим, приміром, гімнастикою чи танцями.

Тому не варто покладати на уроки музики відповідальність за процес запам'ятовування чи розвиток мозку і в інших сферах. Справді, діти покращуватимуть свої уміння саме у грі на інструментах, але це не позначиться на математиці чи інших шкільних предметах.

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