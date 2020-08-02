Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як насправді уроки музики впливають на дітей

  • 8
Як музика впливає на розумові здібності дітей - фото 1
Як музика впливає на розумові здібності дітей

Чимало батьків вважають своїм обов'язком прив'язати своїм дітям любов до музичних інструментів. Вважається, що таке хобі дозволяє покращити когнітивні здібності, але чи справді це так – читайте далі.

Японські дослідники вирішили перевірити, чи дійсно регулярні уроки музики допомагають дітям показувати кращі результати у вивченні різних предметів. Доволі поширеною думкою є те, що музична освіта дозволяє розвивати дитячий інтелект. Однак для дорослих є неприємні новини, адже таке хобі не позначається на загальній успішності в школі.

І ще: Чоткий Паца випустив смішну пародію про ЗНО: зацініть відео, що підірвало мережу

Це підтвердив метааналіз 54 наукових досліджень за участю понад 7 тисяч дітей. З'ясувалось, що діти із середнім віком у 6 років, які у середньому пройшли достатньо уроків музики, не відрізнялись за когнітивними здібностями з тими дітьми, які не вчились музиці або займались будь-чим іншим, приміром, гімнастикою чи танцями.

via GIPHY

Тому не варто покладати на уроки музики відповідальність за процес запам'ятовування чи розвиток мозку і в інших сферах. Справді, діти покращуватимуть свої уміння саме у грі на інструментах, але це не позначиться на математиці чи інших шкільних предметах.

Читайте також: Вчиться все своє життя: індонезієць отримав 32 дипломи за 20 років

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 112
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • 31 липня, 15:18
  • 227
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 266
Загрузка...
Новини