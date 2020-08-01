Як визначити стан здоров'я за кольором язика

Язик здатний сигналізувати не тільки про смакові якості продуктів, а й давати уявлення про здоров'я.

Що відбувається, якщо язик змінює колір:

Виражений червоний колір органу – неполадки в роботі легень, серцевого м'яза.

Насичений рожевий відтінок – в організмі розвивається запальний процес, початок ГРВІ.

Синюшний відтінок кінчика або кореня свідчить про аритмію, проблеми з судинами, серцем.

Жовтий тон говорить про порушення в роботі, структурні зміни печінки.

"Безкровний", світлий колір всього язика сигналізує про анемію.

Блідість біля кореня може говорити про захворювання жовчного міхура.

Наліт це також важливий показник здоров'я організму:

жовтий – печінкові патології; сіро-білуватий, "брудний" наліт – паразитарна інвазія, велика кількість патогенної мікрофлори в кишечнику; тонкий – шлункові та кишкові патології; сірий, важко знімається – виразкові ураження; ледве помітний, легкий – знижений рівень кислотності шлункового соку; товстий шар нальоту свідчить про гастрит, інтоксикації, інфекції.

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