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Як визначити стан здоров'я за кольором язика

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Язик - фото 1
Язик / yolkki

Язик здатний сигналізувати не тільки про смакові якості продуктів, а й давати уявлення про здоров'я.

Що відбувається, якщо язик змінює колір:

  • Виражений червоний колір органу – неполадки в роботі легень, серцевого м'яза.
  • Насичений рожевий відтінок – в організмі розвивається запальний процес, початок ГРВІ.
  • Синюшний відтінок кінчика або кореня свідчить про аритмію, проблеми з судинами, серцем.
  • Жовтий тон говорить про порушення в роботі, структурні зміни печінки.
  • "Безкровний", світлий колір всього язика сигналізує про анемію.
  • Блідість біля кореня може говорити про захворювання жовчного міхура.

Наліт це також важливий показник здоров'я організму:

  1. жовтий – печінкові патології;
  2. сіро-білуватий, "брудний" наліт – паразитарна інвазія, велика кількість патогенної мікрофлори в кишечнику;
  3. тонкий – шлункові та кишкові патології;
  4. сірий, важко знімається – виразкові ураження;
  5. ледве помітний, легкий – знижений рівень кислотності шлункового соку;
  6. товстий шар нальоту свідчить про гастрит, інтоксикації, інфекції.
Як визначити стан здоров'я за кольором язика - фото 418697

І ще: Лікарі розповіли, кому не можна сидіти на дієтах

Джерело: yolkki
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