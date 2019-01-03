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Названі найуспішніші наукові роботи року

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Яка наукова робота стала найбільш цитованою в мережі - фото 1
Яка наукова робота стала найбільш цитованою в мережі / Colchester Institute

Компанія Altmetric назвала найбільш затребувані у 2018 році наукові дослідження.

У році, що минув, компанія Altmetric опрацювала 25 мільйонів згадок в електронних ЗМІ про 2,8 мільйона наукових статей.

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Найбільш цитованою виявилася робота про смертність в Пуерто-Ріко після урагану Марія. Дані уряду про кількість загиблих (спочатку йшлося про 64 жертви) неодноразово ставили під сумнів. За підрахунками вчених, кількість смертей, пов'язаних з ураганом Марія в Пуерто-Ріко, більш ніж в 70 разів перевищує офіційну оцінку.

На другому місці дослідження про поширення фейкових новин в соцмережах. Дослідження фахівців показало, що неправдива інформація поширюється в Тwitter набагато швидше, ніж правдива.

Третє за популярністю дослідження присвячене впливу алкоголю на здоров'я людини. Міжнародна група вчених проаналізувала дані 28 мільйонів людей з 195 країн і прийшла до висновку, що алкоголь є головною причиною смерті серед людей у ​​віці від 15 до 49 років.

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Джерело: altmetric
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