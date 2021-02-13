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Названі найшкідливіші продукти у світі: від звичайного соку до цибулевих кілець
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Сьогодні практично неможливо купити продукти, що не містять ніяких шкідливих для здоров'я речовин. Але деякі продукти харчування містять особливо велику кількість небезпечних добавок.
Фруктові соки. Медики і дієтологи вже давно звертають увагу людей на те, що фруктові соки, які ви купуєте в супермаркетах, не є частиною здорового харчування. У них міститися фрукти без клітковини, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. А це не дуже корисно для організму.
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Коричневий рис. Попри незліченні переваги коричневого рису для здоров'я, є одна причина, щоб задуматися про відмову від вживання коричневого рису: рівень миш'яку, що міститься в ньому.
Цибулеві кільця. Цибулеве кільце це чудовий приклад того, як можна позбутися усього хорошого, що є в овочах, завдяки смаженню у фритюрі. Насправді вони гірші навіть за картоплю фрі, тому що в цибулевих кільцях більше калорій, більше насичених жирів, більше цукру і менше калію.
Фруктові йогурти. Медики відзначають, що у фруктових йогуртах міститься велика кількість цукру, кукурудзяний сироп, підсилювачі смаку, які не несуть ніякої користі організму.
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