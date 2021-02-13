Названі найшкідливіші продукти у світі: від звичайного соку до цибулевих кілець

Сьогодні практично неможливо купити продукти, що не містять ніяких шкідливих для здоров'я речовин. Але деякі продукти харчування містять особливо велику кількість небезпечних добавок.

Фруктові соки. Медики і дієтологи вже давно звертають увагу людей на те, що фруктові соки, які ви купуєте в супермаркетах, не є частиною здорового харчування. У них міститися фрукти без клітковини, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. А це не дуже корисно для організму.

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Коричневий рис. Попри незліченні переваги коричневого рису для здоров'я, є одна причина, щоб задуматися про відмову від вживання коричневого рису: рівень миш'яку, що міститься в ньому.

Цибулеві кільця. Цибулеве кільце це чудовий приклад того, як можна позбутися усього хорошого, що є в овочах, завдяки смаженню у фритюрі. Насправді вони гірші навіть за картоплю фрі, тому що в цибулевих кільцях більше калорій, більше насичених жирів, більше цукру і менше калію.

Фруктові йогурти. Медики відзначають, що у фруктових йогуртах міститься велика кількість цукру, кукурудзяний сироп, підсилювачі смаку, які не несуть ніякої користі організму.

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