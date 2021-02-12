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Названі небезпечні наслідки тривалого стресу

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Стрес - фото 1
Стрес / medtsu

Вчені з Університету Лінчепінга (Швеція), з'ясували, що тривалий стрес є фактором ризику серцевого нападу. Він нього важливо позбутися.

В ході дослідження група вчених проаналізувала зразки волосся довжиною 1-3 сантиметри (відповідає 1-3 місяцям зростання) на рівень кортизолу у 174 осіб, які потрапили з інфарктом міокарда в кардіологічні клініки на південному сході Швеції.

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З'ясувалося, що пацієнти, які перенесли серцевий напад, мали статистично вищий рівень кортизолу протягом двох місяців, що передує цій події. Згідно з результатами дослідження, рівень кортизолу виявився більш серйозним предиктором серцевого нападу, ніж традиційні фактори ризику.

Учені поки не можуть пояснити, як тривалий стрес впливає на ризик серцевого нападу. Вони відзначили, що для цього необхідні подальші дослідження в цій області.

Названі небезпечні наслідки тривалого стресу - фото 447420

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Джерело: rg
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