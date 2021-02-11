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4 правила сну, які допомагають зберігати молодість
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Від правильної підготовки до нічного відпочинку та навіть пози під час сну залежить стан нашої шкіри. І ось 4 золотих правила, дотримання яких допомагає загальмувати природні процеси старіння.
Скористайтеся нашими порадами, щоб якомога довше залишатися молодими та привабливими!
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1. Чисте обличчя. Не треба лягати спати, поки ви повністю не видалили з обличчя денний пил і бруд. Це стосується, безумовно, і всіх слідів макіяжу. Обов'язково використовуйте багаті поживними речовинами креми або натуральні засоби для очищення шкіри. Якщо ви не очистите обличчя, це може спровокувати ранню появу зморшок і пігментних плям.
2. Маски для обличчя. Сьогодні індустрія косметології пропонує величезний набір різних масок для обличчя, вибір яких визначається індивідуальними особливостями. Він залежить від рівня жирності шкіри та навіть кольору волосся. Підберіть ту маску, яка допомагає утримувати вологу й одночасно очищати шкіру.
3. Ванна перед сном. Доброю ідеєю буде прийом ванни перед сном. Хвойні ванни, як було доведено, також сприяють сонливості.
4. Правильне харчування. Добре відомо, що наїдатися перед сном не можна. Але за 3-4 години можна повечеряти, однак вибір страв повинен залежати від їх користі для здоров'я. Ідеально, якщо вони містять вітамін A, B і С, цинк, жирні кислоти для здорової та молодої шкіри. Овочевий салат з невеликою кількістю риби буде ідеальним вибором.
Ці поради допоможуть вам відтермінувати процеси старіння, а також зберегти природне сяйво шкіри.
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