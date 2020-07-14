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Названі наймодніші зачіски цього літа

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Літо 2020 - фото 1
Літо 2020 / instagram

Презентуємо вам три модних стрижки для різної довжини волосся, щоб ви не загубилися у купі ідей. З такою зачіскою ви точно будете наймоднішими!

Стрижка підійде всім тим, хто довго носить коротке волосся і встиг трохи відростити його за час карантину, до того ж, вона гармонізує пропорції обличчя круглої і квадратної форми, залишає місце для експериментів з укладками.

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Названі наймодніші зачіски цього літа - фото 415815

Французька it-girl – майстер невимушених, природних, але, при цьому, дуже спокусливих образів. Її впізнаваний стиль проявляється і у фірмовій повітряній стрижці: волосся трохи нижче плечей, пасма різної довжини, красиво обрамляють обличчя. Особливого шарму додає і довгий скошений чубчик.

Всім тим, хто не може похвалитися завидною густотою волосся, варто звернути увагу на стрижку Джей Ло: розкішне волосся завдовжки трохи вище грудей. Це проста, але водночас розкішна стрижка, що надає образу завершеність і блиск.

Названі наймодніші зачіски цього літа - фото 415814

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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