Названі наймодніші види фарбування у 2021 році

Сьогодні модні тенденції пропонують безліч різних варіантів фарбування волосся. Обрати трохи інший відтінок або радикально змінити стиль – вибір тільки за вами!

Навесні як ніколи хочеться зважитися на який-небудь сміливий експеримент із зовнішністю, щоб підняти собі настрій і зробити сірі будні трохи яскравішими. Найпростіший спосіб кардинально змінитися і зібрати купу компліментів на свою адресу – змінити колір волосся. Про це пише glamadvice.

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Глянцевий чорний

Чорний – улюбленець багатьох дівчат. Якщо вам набрид класичний матовий відтінок, просто додайте блиску, тим самим зробивши одне з наймодніших фарбувань цієї весни.

Натуральний колір волосся

У новому сезоні ми будемо робити ставку на натуральність не тільки в макіяжі, але і в кольорі волосся. Якщо ви виконали безліч експериментів зі своїм волоссям або ж не знаєте, який відтінок хочете випробувати цієї весни – повертайся до натуральності. Найбільш трендовий відтінок волосся – ваш рідний.

Двокольорове фарбування

Багато хто вже спробував цей тренд на собі, фарбуючи передні пасма волосся. Стилісти також пропонують експериментувати з палітрою кольорів. Візьміть улюблений яскравий колір і почніть експеримент. Яким саме буде фарбування – залежить тільки від вас.

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