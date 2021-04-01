Без макіяжу, фільтрів і зачіски: Тіна Кароль показала чесне селфі

36-річна Тіна Кароль любить ділитися з шанувальниками яскравими фотографіями, на яких позує в красивих нарядах і різних образах. При цьому співачка не боїться показати і природну красу.

Нещодавно у своїх Instagram-Stories українська виконавиця поділилася "чесним" селфі без макіяжу, зачіски, фотошопа і фільтрів.

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У повсякденному житті Тіна Кароль вибирає зручні вбрання і робить легкий макіяж або взагалі відмовляється від нього. На новому знімку знаменитість показала своє обличчя великим планом, без краплі косметики і фірмової зачіски.

Одягнена Тіна була в чорний топ, який, ймовірно, поєднала з якимось спортивним низом. Точно сказати не можна, оскільки на селфі Кароль зображено не у повний зріст. До слова, це вже не перший раз, коли артистка демонструє шанувальникам свою природну красу, тому що вона належить до числа тих знаменитостей, які не бояться показувати фанатам себе справжніми.

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