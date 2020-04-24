Названі наймодніші кольори літа 2020

Експерти назвали головні кольори літа 2020 року, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні!

Так, модні тенденції літа буду наповнені яскравими фарбами.

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Фіалковий

Цей колір буде в літньому сезоні актуальний як ніколи. Він ніжний, гламурний, благородний і практичний. Носити його можна за будь-якого зручного випадку.

Небесно-блакитний

Цей колір буде добре виглядати в елегантних і жіночних образах, особливо, де є босоніжки з тонкими ремінцями і маленькі сумочки.

Світло-рожевий

Тут важливо не помилитися з відтінком. Зверніть увагу, що в тренді буде рожевий, але не настільки яскравий, як колір Барбі, але і не такий блідий, як кварц.

Жовтий

Всі відтінки жовтого будуть в тренді цього літа. Єдине правило, якого варто дотримуватися: яскравий жовтий краще носити ввечері, а от в будні віддавайте перевагу лимонному і блідо-жовтому відтінку.

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