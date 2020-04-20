Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+

Карколомна Ірина Шейк – одна з найбільш затребуваних моделей в світі! Давайте поспостерігаємо, як змінювалася зовнішність красуні з самого початку її кар'єри.

Ірина Шейк (справжнє ім'я Ірина Валеріївна Шайхлісламова) модель міжнародного рівня з татарським корінням. Завдяки розкішній зовнішності і завзятості дівчина стала відома за межами своєї країни, спочатку підкоривши серце знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, а потім і голлівудського актора Бредлі Купера.

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Модель вже в дитинстві відрізнялася від більшості ровесниць: Іра росла красивою дитиною і де б не з'являлася, приковувала підвищену увагу витонченою фігурою. Правда, в інтерв'ю Шейк розповідала, що далеко не всі вважали її красунею, багатьом дівчина здавалася занадто худою, довгоногою і смаглявою, а однолітки називали її Чунга-Чанга.

У школі Ірина показувала тільки чудові результати. Вона відрізнялася неймовірною працьовитістю і завзятістю, що дісталася їй від батька. Від мами до неї перейшло захоплення музикою, дівчинка грала на фортепіано і прекрасно співала.

На перших курсах економічного коледжу на красуню з модельною зовнішністю і зростом 178 см (при вазі не більше 53 кг) звернули увагу співробітники імідж-клубу "Світлана". Зустріч, що змінила біографію Ірини Шейк, сталася просто на вулиці. Пізніше красуню примітив президент міжнародного модельного агентства Grace models Гія Джікідзе, який відкрив світові чимало топмоделей, включаючи Наталію Водянову. Він і запросив дівчину в Париж. Ірина не збиралася ставати професійною моделлю, але розуміла, що контракт допоможе їй заробити грошей, щоб допомогти родині, і погодилася.

Ще одна значуща перемога – зйомки для видання Sports Illustrated Swimsuit Edition, який публікує знімки дівчат в купальниках. Ірина Шейк – перша з російських моделей, удостоєна такої честі. З 2016 топмодель ефектно підвела риску під закінченням року. Шейк вперше, після двох відмов, стала ангелом на Victoria's Secret Fashion Show. Влітку 2014 року красуня дебютувала в кінематографі. Ірина Шейк знялася в фільмі Бретта Ретнера Геракл в ролі дружини головного героя Мегари. Партнером Іри по зйомках став неабихто, а сам Дуейн Скала Джонсон.

У різний час фото Ірини Шейк прикрашали каталоги брендів жіночої білизни: El Corte Ingles, Armani, Intimissimi, Guess, Oceano by La Perla, Triumph. Слідом за Intimissimi своїм обличчям дівчину зробили Armani, Guess, Beach Bunny, Lacoste, Le Perla, Givenchy Jeans.

Гарячі фото Ірини Шейк 18+

Свого часу про Ірину заговорили з новою силою, коли вона з'явилася в супроводі зірки футболу, португальця Кріштіану Роналду. Однак ці відносини, що тривали протягом п'яти років, так і не переросли в шлюб. До кінця 2015 в особистому житті моделі знову настали зміни. Тепер її обранцем став актор Бредлі Купер, хоча їх стосунки також не можна назвати простими.

У квітні 2017 у Шейк і Купера народилася дочка. Розлучення, яке відбувся влітку 2019 приголомшило усіх. Ніяких коментарів колишнє подружжя досі не дало, але фанати впевнені, що винна в цьому Леді Гага, з якою Купер знявся у романтичному фільмі Народження зірки.

Сьогодні Шейк продовжує блискучу модельну кар'єру і займається благодійністю, хоч і не афішує це. Разом з сестрою вона допомагає пологовому будинку рідного міста і профінансувала реставрацію дитячого відділення місцевої лікарні.

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