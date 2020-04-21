Місячний календар стрижок на травень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на травень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на травень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.

Коли можна стригти волосся у травні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ТРАВЕНЬ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Місячний календар стрижок на травень

1 травня. Сьогодні ввечері можна поекспериментувати з кольоровими масками або тонерами для волосся. Якщо навіть колір не підійде, то він скоро змиється.

Сьогодні ввечері можна поекспериментувати з кольоровими масками або тонерами для волосся. Якщо навіть колір не підійде, то він скоро змиється. 2 травня. Цей день ідеально підійде для догляду за волоссям – зняття посічених кінчиків, бальзам для волосся, процедури для шкіри голови.

Цей день ідеально підійде для догляду за волоссям – зняття посічених кінчиків, бальзам для волосся, процедури для шкіри голови. 3 травня. Якщо ви хочете, щоб ваше волосся росло швидше та у вас було міцне коріння волосся, тоді сьогодні можете підстригти кінчики.

Якщо ви хочете, щоб ваше волосся росло швидше та у вас було міцне коріння волосся, тоді сьогодні можете підстригти кінчики. 4 травня. Сприятливий день для росту волосся з меншим розщепленням та випаданням. Також день підходить для використання хімікатів для стрижки волосся (завивки, барвники тощо).

Сприятливий день для росту волосся з меншим розщепленням та випаданням. Також день підходить для використання хімікатів для стрижки волосся (завивки, барвники тощо). 5 травня. Будь-яка ідея сьогодні може обернутися справжньою катастрофою. Все піде не за планом, а результат вас розчарує, якщо ви все ж таки наважитеся.

Будь-яка ідея сьогодні може обернутися справжньою катастрофою. Все піде не за планом, а результат вас розчарує, якщо ви все ж таки наважитеся. 6 травня. Сприятливий час зробити зачіску зі звичайного вулика. Прогнозовано хороший ріст волосся після стрижки, а здоров'я волосся залишається незмінним.

Сприятливий час зробити зачіску зі звичайного вулика. Прогнозовано хороший ріст волосся після стрижки, а здоров'я волосся залишається незмінним. 7 травня. Хороший період для експериментів зі своєю зачіскою, але не намагайтеся зробити так, як вже звикли. З усім тим, коли це можливо, уникайте стрижки волосся.

Хороший період для експериментів зі своєю зачіскою, але не намагайтеся зробити так, як вже звикли. З усім тим, коли це можливо, уникайте стрижки волосся. 8 травня. Сприятливий для фарбування волосся та прикраси волосся. Стрижка волосся сприятлива для створення красивого, шовковистого та об'ємного волосся. Якщо у вас густе волосся, завивка може бути несприятливою.

Сприятливий для фарбування волосся та прикраси волосся. Стрижка волосся сприятлива для створення красивого, шовковистого та об'ємного волосся. Якщо у вас густе волосся, завивка може бути несприятливою. 9 травня. Якщо сьогодні займатися собою, то прискориться ріст волосся, але втратиться його якість. Взагалі цей період несприятливий для стрижки волосся, оскільки імунітет знижується, але ймовірність захворювання збільшується.

Якщо сьогодні займатися собою, то прискориться ріст волосся, але втратиться його якість. Взагалі цей період несприятливий для стрижки волосся, оскільки імунітет знижується, але ймовірність захворювання збільшується. 10 травня. Спробуйте зробити скраб для шкіри голови, а потім прополоскати волосся тоніком або спеціальним ополіскувачем для тонізування волосся.

Спробуйте зробити скраб для шкіри голови, а потім прополоскати волосся тоніком або спеціальним ополіскувачем для тонізування волосся. 11 травня. Влаштуйте своїй голові справжній спа-день: масаж, олійки, ретельне розчісування тощо.

Влаштуйте своїй голові справжній спа-день: масаж, олійки, ретельне розчісування тощо. 12 травня. Для волосся буде краще, якщо воно відпочине. Просто дайте йому спокій, зробіть косицю та не чіпайте його.

Для волосся буде краще, якщо воно відпочине. Просто дайте йому спокій, зробіть косицю та не чіпайте його. 13 травня. Хороший період для тих, хто має ламке і сухе волосся. Зачіска не має форми, волоссинки-бунтарі не піддаються для укладання. Шампунь сьогодні не рекомендується.

Хороший період для тих, хто має ламке і сухе волосся. Зачіска не має форми, волоссинки-бунтарі не піддаються для укладання. Шампунь сьогодні не рекомендується. 14 травня. Якщо ви давно хотіли оновити свій образ, то зараз дуже слушний час для легких втручань у вашу зовнішність. Зробити стрижку чи гривку буде достатньо. Голитися наголо не варто.

Якщо ви давно хотіли оновити свій образ, то зараз дуже слушний час для легких втручань у вашу зовнішність. Зробити стрижку чи гривку буде достатньо. Голитися наголо не варто. 15 травня. Волосся може ставати твердішим та густішим. Це дуже жорсткий період місяця для стрижки волосся, оскільки це може покращити або зруйнувати стосунки з вашим партнером протилежної статі. Але цей день може бути придатними для тих, хто хоче, щоб його волосся і кар'єра зростали швидше.

Навесні варто оновити свою зачіску

16 травня. Якщо ви хочете уповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся, підріжте його сьогодні, але лише трішки.

Якщо ви хочете уповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся, підріжте його сьогодні, але лише трішки. 17 травня. Фарбування, тонування, омбре, мілірування тощо. Зараз не надто вдалий час для цього всього! Ви можете засмутитися через те, що вийде з цього.

Фарбування, тонування, омбре, мілірування тощо. Зараз не надто вдалий час для цього всього! Ви можете засмутитися через те, що вийде з цього. 18 травня. Сьогодні будьте уважні та пам'ятайте, що різні маніпуляції з волоссям – стрижка волосся, фарбування, завивка, живлення – часто мають зовсім інший ефект, ніж ви очікуєте.

Сьогодні будьте уважні та пам'ятайте, що різні маніпуляції з волоссям – стрижка волосся, фарбування, завивка, живлення – часто мають зовсім інший ефект, ніж ви очікуєте. 19 травня. Вдалий день для того, щоб перевірити всі свої запаси. Після ревізії замовте нові засоби.

Вдалий день для того, щоб перевірити всі свої запаси. Після ревізії замовте нові засоби. 20 травня. День для планування, визначення цілей та бажань, продумування стратегій тощо. Якщо ви визначите свій новий стиль, тип майбутньої стрижки та сприятливу дату для неї, ви, напевно, будете задоволені результатом.

День для планування, визначення цілей та бажань, продумування стратегій тощо. Якщо ви визначите свій новий стиль, тип майбутньої стрижки та сприятливу дату для неї, ви, напевно, будете задоволені результатом. 21 травня. Використовуйте силу переконання й кажіть вголос, що ваша поїздка в перукарню буде вдалою – таким чином ви можете перетворити будь-які плани в найкращі моменти для стрижки.

Використовуйте силу переконання й кажіть вголос, що ваша поїздка в перукарню буде вдалою – таким чином ви можете перетворити будь-які плани в найкращі моменти для стрижки. 22 травня. Вдала дата для стрижки та манікюру – може змусити волосся та нігті рости швидше, а також бути їх міцнішими та здоровішими.

Вдала дата для стрижки та манікюру – може змусити волосся та нігті рости швидше, а також бути їх міцнішими та здоровішими. 23 травня. Помийте свої щітки та перевірте, чи працюють утюжки та плойки для створення зачісок.

Помийте свої щітки та перевірте, чи працюють утюжки та плойки для створення зачісок. 24 травня. Помийте сьогодні волосся й закінчіть на сьогодні процедури для догляду. Не перевантажуйте свою зачіску.

Помийте сьогодні волосся й закінчіть на сьогодні процедури для догляду. Не перевантажуйте свою зачіску. 25 травня. Чудовий день для покращення зачіски або кольору волосся. Можете спробувати зробити нову зачіску або ж спробувати абсолютно новий колір волосся.

Чудовий день для покращення зачіски або кольору волосся. Можете спробувати зробити нову зачіску або ж спробувати абсолютно новий колір волосся. 26 травня. Скористуйтеся послугами справжніх професіоналів. А ще визначне ваш тип волосся.

Скористуйтеся послугами справжніх професіоналів. А ще визначне ваш тип волосся. 27 травня. Спеціальна дієта і план тренувань допоможе відчути себе набагато енергійніше, а ще це вплине на стан вашого волосся.

Спеціальна дієта і план тренувань допоможе відчути себе набагато енергійніше, а ще це вплине на стан вашого волосся. 28 травня. Сьогодні мова йде про родючість, що може допомогти зберегти волосся здоровим.

Сьогодні мова йде про родючість, що може допомогти зберегти волосся здоровим. 29 травня. Оскільки, ваші спроби покращити вашу зовнішність не завершаться успіхом, не варто навіть намагатися щось зробити. Тим більше власноруч. Якщо ви не експерт у перукарській майстерності.

Оскільки, ваші спроби покращити вашу зовнішність не завершаться успіхом, не варто навіть намагатися щось зробити. Тим більше власноруч. Якщо ви не експерт у перукарській майстерності. 30 травня. У цей день проявляються максимально корисні властивості масок, скрабів та інших засобів для тіла, шкіри й волосся.

У цей день проявляються максимально корисні властивості масок, скрабів та інших засобів для тіла, шкіри й волосся. 31 травня. Побажання, задумані в цей день, обов'язково збудуться, якщо ви дійсно вірите в це і чітко знаєте, чого хочете. Дуже добре працювати з візуалізацією своїх бажань. Настав час взяти журнали про перукарні та зробити колаж із модних образів для вашої карти побажань.

У травні хочеться яскравий образ

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