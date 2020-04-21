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Місячний календар стрижок на травень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на травень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на травень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у травні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ТРАВЕНЬ 2020
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Місячний календар стрижок на травень
- 1 травня. Сьогодні ввечері можна поекспериментувати з кольоровими масками або тонерами для волосся. Якщо навіть колір не підійде, то він скоро змиється.
- 2 травня. Цей день ідеально підійде для догляду за волоссям – зняття посічених кінчиків, бальзам для волосся, процедури для шкіри голови.
- 3 травня. Якщо ви хочете, щоб ваше волосся росло швидше та у вас було міцне коріння волосся, тоді сьогодні можете підстригти кінчики.
- 4 травня. Сприятливий день для росту волосся з меншим розщепленням та випаданням. Також день підходить для використання хімікатів для стрижки волосся (завивки, барвники тощо).
- 5 травня. Будь-яка ідея сьогодні може обернутися справжньою катастрофою. Все піде не за планом, а результат вас розчарує, якщо ви все ж таки наважитеся.
- 6 травня. Сприятливий час зробити зачіску зі звичайного вулика. Прогнозовано хороший ріст волосся після стрижки, а здоров'я волосся залишається незмінним.
- 7 травня. Хороший період для експериментів зі своєю зачіскою, але не намагайтеся зробити так, як вже звикли. З усім тим, коли це можливо, уникайте стрижки волосся.
- 8 травня. Сприятливий для фарбування волосся та прикраси волосся. Стрижка волосся сприятлива для створення красивого, шовковистого та об'ємного волосся. Якщо у вас густе волосся, завивка може бути несприятливою.
- 9 травня. Якщо сьогодні займатися собою, то прискориться ріст волосся, але втратиться його якість. Взагалі цей період несприятливий для стрижки волосся, оскільки імунітет знижується, але ймовірність захворювання збільшується.
- 10 травня. Спробуйте зробити скраб для шкіри голови, а потім прополоскати волосся тоніком або спеціальним ополіскувачем для тонізування волосся.
- 11 травня. Влаштуйте своїй голові справжній спа-день: масаж, олійки, ретельне розчісування тощо.
- 12 травня. Для волосся буде краще, якщо воно відпочине. Просто дайте йому спокій, зробіть косицю та не чіпайте його.
- 13 травня. Хороший період для тих, хто має ламке і сухе волосся. Зачіска не має форми, волоссинки-бунтарі не піддаються для укладання. Шампунь сьогодні не рекомендується.
- 14 травня. Якщо ви давно хотіли оновити свій образ, то зараз дуже слушний час для легких втручань у вашу зовнішність. Зробити стрижку чи гривку буде достатньо. Голитися наголо не варто.
- 15 травня. Волосся може ставати твердішим та густішим. Це дуже жорсткий період місяця для стрижки волосся, оскільки це може покращити або зруйнувати стосунки з вашим партнером протилежної статі. Але цей день може бути придатними для тих, хто хоче, щоб його волосся і кар'єра зростали швидше.
Навесні варто оновити свою зачіску
- 16 травня. Якщо ви хочете уповільнити ріст волосся і зміцнити коріння волосся, підріжте його сьогодні, але лише трішки.
- 17 травня. Фарбування, тонування, омбре, мілірування тощо. Зараз не надто вдалий час для цього всього! Ви можете засмутитися через те, що вийде з цього.
- 18 травня. Сьогодні будьте уважні та пам'ятайте, що різні маніпуляції з волоссям – стрижка волосся, фарбування, завивка, живлення – часто мають зовсім інший ефект, ніж ви очікуєте.
- 19 травня. Вдалий день для того, щоб перевірити всі свої запаси. Після ревізії замовте нові засоби.
- 20 травня. День для планування, визначення цілей та бажань, продумування стратегій тощо. Якщо ви визначите свій новий стиль, тип майбутньої стрижки та сприятливу дату для неї, ви, напевно, будете задоволені результатом.
- 21 травня. Використовуйте силу переконання й кажіть вголос, що ваша поїздка в перукарню буде вдалою – таким чином ви можете перетворити будь-які плани в найкращі моменти для стрижки.
- 22 травня. Вдала дата для стрижки та манікюру – може змусити волосся та нігті рости швидше, а також бути їх міцнішими та здоровішими.
- 23 травня. Помийте свої щітки та перевірте, чи працюють утюжки та плойки для створення зачісок.
- 24 травня. Помийте сьогодні волосся й закінчіть на сьогодні процедури для догляду. Не перевантажуйте свою зачіску.
- 25 травня. Чудовий день для покращення зачіски або кольору волосся. Можете спробувати зробити нову зачіску або ж спробувати абсолютно новий колір волосся.
- 26 травня. Скористуйтеся послугами справжніх професіоналів. А ще визначне ваш тип волосся.
- 27 травня. Спеціальна дієта і план тренувань допоможе відчути себе набагато енергійніше, а ще це вплине на стан вашого волосся.
- 28 травня. Сьогодні мова йде про родючість, що може допомогти зберегти волосся здоровим.
- 29 травня. Оскільки, ваші спроби покращити вашу зовнішність не завершаться успіхом, не варто навіть намагатися щось зробити. Тим більше власноруч. Якщо ви не експерт у перукарській майстерності.
- 30 травня. У цей день проявляються максимально корисні властивості масок, скрабів та інших засобів для тіла, шкіри й волосся.
- 31 травня. Побажання, задумані в цей день, обов'язково збудуться, якщо ви дійсно вірите в це і чітко знаєте, чого хочете. Дуже добре працювати з візуалізацією своїх бажань. Настав час взяти журнали про перукарні та зробити колаж із модних образів для вашої карти побажань.
У травні хочеться яскравий образ
Читайте також: Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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