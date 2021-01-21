Названі найкращі продукти з високим вмістом цинку

Цинк зміцнює імунітет, поліпшує травлення, бере участь в синтезі білка тощо. Але в яких продуктах він міститься?

Морепродукти

Безумовним лідером за вмістом цинку є устриці, в 100 г продукту міститься близько 60 мг мікроелемента, що в 5 разів перевищує добову норму для людини. Крім того, цинку вистачає і в інших морепродуктах, наприклад, в крабах і креветках.

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Гарбузове насіння

Ще один продукт, який не тільки смачний, але ще і дуже корисний. У складі нежареного гарбузового насіння міститься близько 7, 5 мг цинку (в 100 грамах). Однак, зловживати ним не варто, тому що він калорійний. Людям, що стежать за своєю фігурою, на день достатньо буде 30 грамів насіння.

Яйця

Курячі яйця, а точніше їх жовток, є лідером за вмістом цинку серед тваринних продуктів. У 100 г міститься 3 мг цинку, що відповідає 26% добової норми. Але за словами лікарів, на день не варто з'їдати більше 2-3 яєць.

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