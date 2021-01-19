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У Франції вперше зірку Michelin отримав веганський ресторан

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ONA – перший веганський ресторан з зіркою Michelin - фото 1
ONA – перший веганський ресторан з зіркою Michelin

Веганський ресторан ONA першим у Франції отримав зірку Michelin. Також закладу присудили "Зелену зірку" за екологічні методів роботи, які зберігають довкілля.

Новина про присвоєння двох зірок ресторану шокувала шеф-кухаря і власницю закладу Клер Валле. Назва її ресторану розшифровується як Origine Non Animale – "нетваринного походження".

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Ресторан відкрився у 2016 році в комуні департаменту Жиронда неподалік міста Бордо на південному заході Франції. Щоб відкрити заклад, Клер Валле звернулася за фінансовою допомогою у традиційні французькі банки. Але ті відмовили їй у позиці, оцінивши веганську кухню як безперспективну з точки зору бізнесу напрямок. Також, на їхню думку, невдалим було розташування ресторану – він розташований у місті-курорті на узбережжі Атлантичного океану в лагуні Аркашон, який традиційно славиться устрицями.

У підсумку свій ресторан Валле відкрила завдяки отриманому через краудфандінгові платформи фінансуванні та банку Le Nef, який видає гроші на екологічні проєкти.

Наразі на сайті Michelin усього 48 ресторанів з вегетаріанською позначкою. Найбільше таких закладів розташовані у США та Китаї.

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Джерело: The Guardian
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