У Франції вперше зірку Michelin отримав веганський ресторан

Веганський ресторан ONA першим у Франції отримав зірку Michelin. Також закладу присудили "Зелену зірку" за екологічні методів роботи, які зберігають довкілля.

Новина про присвоєння двох зірок ресторану шокувала шеф-кухаря і власницю закладу Клер Валле. Назва її ресторану розшифровується як Origine Non Animale – "нетваринного походження".

Це цікаво: Як приготувати справжній український борщ: покроковий рецепт у фото від Євгена Клопотенка

Ресторан відкрився у 2016 році в комуні департаменту Жиронда неподалік міста Бордо на південному заході Франції. Щоб відкрити заклад, Клер Валле звернулася за фінансовою допомогою у традиційні французькі банки. Але ті відмовили їй у позиці, оцінивши веганську кухню як безперспективну з точки зору бізнесу напрямок. Також, на їхню думку, невдалим було розташування ресторану – він розташований у місті-курорті на узбережжі Атлантичного океану в лагуні Аркашон, який традиційно славиться устрицями.

У підсумку свій ресторан Валле відкрила завдяки отриманому через краудфандінгові платформи фінансуванні та банку Le Nef, який видає гроші на екологічні проєкти.

Наразі на сайті Michelin усього 48 ресторанів з вегетаріанською позначкою. Найбільше таких закладів розташовані у США та Китаї.

Читайте також: Смачний Марсель: як приготувати ситний салат