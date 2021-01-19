Названі найкращі продукти для вечірнього перекусу

Чітко дотримуватися дієти і навіть просто правильно харчуватися доволі складно в ритмі сучасного життя. Як бути, якщо ви пропустили вечерю?

Муки голоду - поганий помічник для тих, хто хоче схуднути. Як вважають фахівці, чим менше ви страждаєте, тим краще буде результат. Навіть якщо всі ваші прийоми їжі вже позаду і пора лягати спати, але шлунок зводить від голоду, краще трохи перекусити.

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Для пізнього перекусу підійде жменя горіхів, смузі зі свіжих фруктів, ягід або овочів, нежирні молочні продукти. Наприклад, можна перекусити 30 грамами мигдалю і склянкою кефіру. Це гарантовано зніме почуття голоду.

Якщо ви пропустили вечерю, але до сну ще не менше двох годин, можна з'їсти варену курячу грудку або порцію морепродуктів, кашу з цільних злаків, порцію сиру, варене яйце. У випадку, коли лягати вам вже скоро, краще обійтися склянкою кефіру і невеликою кількістю горіхів, свіжих фруктів або овочів.

Для пізніх перекусів тримайте в холодильнику максимально малокалорійні фрукти і овочі. Наприклад, прекрасно переб'ють почуття голоду, але при цьому містять мало калорій, яблука, стебла селери, огірки.

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