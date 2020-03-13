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Названі найкращі продукти для здоров'я зубів

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Зуби - фото 1
Зуби / unian

Фахівці назвали продукти, які позитивно позначаються на здоров'ї зубів. На першому місці рейтингу опинився сир, який містить білок і кальцій.

Білок, що міститься в сирі, швидко усуне відчуття голоду. Друге місце рейтингу дісталося зеленому чаю. Завдяки фтору, що міститься в напої, зуби стають міцнішими і не жовтіють з роками. Також зелений чай багатий корисними антиоксидантами.

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Третю позицію переліку займає морква, яка містить нутрієнти. Тверда структура коренеплоду очищає емаль і покриває її особливим складом, що захищає її від нальоту. Фактично, перекус морквою можна порівняти з чищенням зубів.

Четверте місце зайняла ріпчаста цибуля, що має тверду структуру і антибактеріальний ефект. Фахівці також рекомендують вживати якомога більше риби, що сприяє відновленню емалі.

Названі найкращі продукти для здоров'я зубів - фото 391935

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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