Вчені розвіяли популярний міф про яблука

Вважається, що одного яблука на день достатньо, щоби зміцнити своє здоров'я.

Однак, це не так. Фахівці проаналізували дані 8399 американців.

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Причому, спочатку дослідники виявили докази дивовижної користі яблук. Учасники, які з'їдають по одному маленькому яблуку на день, ходили до лікаря кілька разів на рік – на 9% рідше за тих, хто цього не робив.

Коли фахівці врахували інші чинники, виявилося, що шанси на відвідування лікаря у людей, які їли яблука, і у тих, хто їх не їв, рівні. Любителі яблук залишалися в лікарні на ніч і зверталися до фахівців в області психічного здоров'я так само часто, як інші добровольці.

Дослідники не заперечують, що яблука корисні для здоров'я. У них міститься вітамін C, необхідний імунній системі. Крім того, яблука зміцнюють зуби і захищають клітини мозку. Ймовірно, вони навіть здатні запобігти розвитку хвороби Альцгеймера. Однак, судячи з усього, на загальний стан здоров'я вживання яблук не дуже сильно впливає.

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